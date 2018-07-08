۱۰درصد کالاهای قاچاق در خراسان جنوبی در سطح عرضه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسنی مقدم صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به اقداماتی که در طی چهار سال گذشته در حوزه مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفته است شاهد کاهش ۵۰ درصدی قاچاق در کشور هستیم.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی بیان کرد: این کاهش بهگونهای است که از قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری در سال ۹۲ به قاچاق حدود ۱۲ میلیارد دلاری رسیدهایم.
حسنی مقدم ادامه داد: علیرغم تمام اقداماتی که در حوزه مقابله با قاچاق کالا صورت گرفته متأسفانه ۳۰ درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور صورت میگیرد.
وی افزود: یکی از مهمترین کالاهایی که قاچاق میشود لوازمآرایشی و بهداشتی است که این دسته از مواد قاچاق به علت نداشتن تاریخ تولید، حمل نامناسب و نگهداری در شرایط نامطلوب بهسلامت مردم آسیب وارد میکند.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی گفت: بسیاری از این کالاهای قاچاق آرایشی و بهداشتی از کشورهای چین، تایلند و ترکیه جمعآوریشده و وارد ایران میشود.
حسنی مقدم با اشاره به امحای ۶ تن کالای قاچاق در خراسان جنوبی طی روز گذشته و ۱۴ تن کالای قاچاق از ابتدای سال جاری، اظهار کرد: در خراسان جنوبی تنها ۱۰ درصد از کالای قاچاق در سطح عرضه وجود دارد.
وی با بیان این نکته که عمده کالاهای قاچاقی که از مبادی مرزی خراسان جنوبی وارد میشود به مقصد استان نیست، بیان کرد: سال ۹۶ حدود ۵۱ جلسه پیرامون پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا برگزار کردیم.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی بیان کرد: اگر مردم نسبت به آسیبهای استفاده از کالای قاچاق و حتی کالای غیر ایرانی که بهصورت قانونی واردشده آگاهی داشته باشند قاچاق کالا نزدیک به صفر خواهد شد.
حسنی مقدم ادامه داد: سوخت، چای، برنج، کیف، کفش، لوازمآرایشی و بهداشتی، دارو و لوازمیدکی ازجمله کالاهای قاچاق کشفشده در خراسان جنوبی طی سال گذشته بوده است که ارزش ریالی آن حدود ۹ میلیارد تومان است.
وی افزود: وجود تقاضا برای قاچاق کالا در جامعه، قیمت پایین کالاهای قاچاق، ضعف صنعت و تولید کالاهای داخلی، بیکاری جوانان در نقاط مرزی و سودآور بودن کالای قاچاق و محرومیت استانهای مرزی از مهمترین دلایل قاچاق کالا در کشور است.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی یادآور شد: ایجاد تنش در اقتصاد داخلی، اشاعه الگوهای ناسازگار فرهنگی، ایجاد معضلات امنیتی و تضعیف فرهنگ کار از آسیبهای قاچاق کالا است.
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