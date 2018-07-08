وزیر کشور از محل اجرای پروژه ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در سفر یک روزه خود به منطقه سیستان از محل اجرای پروژه انتقال آب با لوله به ۴۶ هزار هکتار از اراضی دشت سیستان بازدید کرد.

مجری طرح انتقال آب به دشت سیستان در این بازدید اظهار داشت：طرح آبرسانی با لوله به ۴۶هزار هکتار از اراضی دشت سیستان با اعتبار 850 میلیون دلار در حال اجرا است و تا کنون معادل ۵۹ درصد کل اعتبارات به این پروژه تخصیص یافته است.



محمد صالحی افزود: ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب از محل چاه نیمه ۴ به این طرح اختصاص می یابد.



وی با اشاره به اینکه این طرح در حال حاضر ۶۵.۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد： کمبود مواد پلی اتیلن به دلیل عدم ارائه مواد اولیه توسط شرکت های پتروشیمی از جمله مشکلات جدی این طرح در حال حاضر است.

مجری طرح انتقال آب به دشت سیستان با اشاره به عدم ثبات قیمت ها بیان کرد： تبدیل منطقه سیستان به قطب تولید محصولات کشاورزی و تولید برای منطقه و کشور و همچنین احیای کشاورزی و رضایت مردم از جمله اهداف این طرح است.

صالحی گفت: طرح بزرگ انتقال آب بالوله به ۴۶هزار هکتار از اراضی دشت سیستان در۱۶ ناحیه عمرانی با ۲۱ پیمانکار رتبه یک کشوری و ۲۷ مشاور اجرایی با ۶۵.۵ درصد پیشرفت فیزیکی در ۵ شهرستان حوزه سیستان درحال اجراست.

وی ادامه داد: برگزاری جلسات توانمند سازی جهت جلب مشارکت های آگاهانه و داوطلبانه کشاورزان برای ساماندهی نظام بهره برداری از جمله اقدامات جانبی این طرح است که برای این مهم ۲ هزار و ۸۸ گروه هم آب تشکیل شده است.