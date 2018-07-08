محمد رودباری در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه به دنبال رقم زدن سفرهایی امن و راحت در طرح سفرهای تابستانی هستیم تا با کمترین مشکل، مسافران از محورهای استان همدان بهره ببرند، اظهار داشت: در این زمینه پیش از آغاز سفرهای تابستانی نسبت به انجام مکاتبات با انجمن‌های صنفی و ادارات راهداری شهرستان‌ها و همچنین دفاتر نمایندگی اداره کل اقدام شده است.

وی افزود: در این مکاتبات پیگیر آخرین وضعیت و آماده‌باش آنها برای حضور در محل خدمت و استفاده از تمام توان و ناوگان حمل و نقل برای سفرهای تابستانی بوده ایم.

رودباری ادامه داد: در این بین انجام طرح تشکیل تیم‌های مشترک اداره کل و پلیس در راستای کنترل و نظارت جاده‌ای و ایمنی سفر یکی دیگر از اقداماتی بود که پیگیری شد.

مدیرکل راهداری استان همدان بر آراستگی ظاهری متصدیان و رانندگان تأکید و عنوان کرد: الزام به شرکت‌های مسافری در جهت برخورد شایسته با مسافران و ارائه خدمات قبل از سفر شامل بلیت مکانیزه، اطلاعات سفر، ابلاغ حقوق مسافران و همچنین خدمات در هنگام سفر مانند توقف برای انجام فرایض دینی و استراحت بین راه در کنار توزیع تغذیه و آب معدنی از دیگر موارد مطرح شده برای تحقق سفرهای تابستانی است.

رودباری به تشکیل تیم‌های نظارتی برای بازدید از مجتمع‌های خدماتی و رفاهی، نمازخانه‌های بین راهی و پایانه‌های مسافری اشاره و عنوان کرد: جدا از بالا بردن کیفیت سفرهای تابستانی با اقدامات در نظر گرفته شده، بحث ایمنی سفرها هم از دیگر موارد مهم در این زمینه است که به جز نظارت‌های جاده‌ای توسط دوربین‌های ثبت تخلف و دیگر موارد نظارتی در طول مسیرها موارد دیگری هم در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در همین خصوص ثبت شماره همراه مسافران در بلیت و صورت وضعیت صادره یکی از این موارد است که در انتهای سفر برای نظرسنجی پیامکی بابت کیفیت سفر استفاده خواهد شد.

رودباری اظهار داشت: نصب اتیکت سامانه ۱۱۰۱۲۰ هم از دیگر موارد است تا مسافران در خصوص هرگونه تخلف احتمالی در هنگام سفر در داخل اتوبوس بتوانند موارد را گزارش دهند.

رودباری بیان داشت: سامانه ۱۴۱ و سامانه شهرراه نیز از دیگر پل‌های ارتباطی مسافران با سازمان، پلیس راه و وزارت راه و شهرسازی است که در این زمینه در نظر گرفته شده‌اند