رفاه اجتماعی هدف احداث بوستان ملل است/ ضرورت حمایت از شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبوری در بازدید نماینده ولی فقیه در مازندران به اهداف اصلی اجرای پروژه ملی فاز دوم ملل اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد اشتغال برای فرزندان این منطقه و نیز ایجاد فضایی توأم با آرامش، آسایش و رفاه اجتماعی برای شهروندان و گردشگران از مهمترین اهداف احداث فاز دوم بوستان ملل است.

آیت الله نورالله طبرسی، نماینده ولی فقیه در استان با قدردانی از زحمات شهردار ساری، تحول شهر در سال های اخیر را بسیار محسوس دانست و عنوان کرد: حقیقتاٌ مرکز استان مازندران در سال‌های گذشته بسیار منزوی بود و نامی در نقشه کشور نداشت که به لطف خدا و همت شهردار جوان و فعال و نیز حمایت اعضای شورای اسلامی شهر با اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و فرهنگی، قدر و منزلت ساری بعنوان مرکز استان بالاتر رفته است.

نماینده ولی فقیه در استان به احداث بوستان بانوان با امکانات کم نظیر در مرکز استان اشاره کرد و گفت: بدون تردید احداث چنین بوستانی برای بانوان نعمت بزرگی است و نمونه آن در استان های دیگر وجود ندارد. تمام آنچه که برای ورزش و آرامش لازم است در پارک بانوان موجود است و امیدوارم با لطف خدا و همت شهردار محترم در اسرع وقت آماده بهره برداری گردد.

امام جمعه مرکز استان در ادامه با مخاطب قرار دادن رسانه ها از آنان خواست تا با پررنگ کردن این خدمات، گامی مهم در راستای اطلاع رسانی صحیح و امید آفرینی بردارند.

آیت الله طبرسی با قدردانی از زحمات آقای عبوری و خدمات ارزنده ایشان در شرایط نامساعد اقتصادی کشور اظهار داشت: یقیناٌ مدیری که تبحر داشته باشد، می تواند با شرایط نامطلوب اقتصادی هم کارهای بزرگ انجام دهد و شهردار جوان ساری نشان داده است که نمونه یک مدیر توانمند است.

وی بر ضرورت وحدت و همدلی در میان مدیران برای پیشبرد امور تاکید کرد و گفت : مدیران و گروه های مختلف باید مبنای کار را بر وحدت و همدلی قرار دهند نه تخریب و تضعیف، همه باید یک زبان، یک حرکت و یک حرف باشیم تا بتوانیم به قله های پیشرفت دست پیدا کنیم. انتظار من این است که همه کمک کنند تا به امید خدا شهرمان در مسیر پیشرفت های روز افزون قرار گیرد.

عباسعلی رضایی فرماندار شهرستان ساری به حمایت فرمانداری از خدمات و پروژه های مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: این قول را می دهم که با تمام ظرفیتی که در فرمانداری وجود دارد از خدمات مدیریت شهری حمایت خواهیم کرد.

در پایان، فرماندار ساری تعامل را مهم ترین اصل برای دستیابی به اهداف بزرگ عنوان کرد و گفت : هدف این است که با تعامل میان فرمانداری، شهرداری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارها به سرانجام برسد و حاصل تمام زحمات و خدمات نصیب مردم و شهروندان شود.