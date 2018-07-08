استاد دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرحوم دکتر امیرعلیرضا رسولی قهرودی ۹ تیر ۱۳۵۴در تهران متولد شد. وی از ۴ مرداد ۱۳۸۸ به عنوان متخصص پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران خدمات ارزنده آموزشی درمانی را به دانشجویان و بیماران ارائه داد و تا مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

مرحوم دکتر رسولی قهرودی بر اثر ایست قلبی صبح شنبه ۱۶ تیر ماه ۹۷ جان به جان آفرین تسلیم کرد و دعوت حق را لبیک گفت.

مدیریت دانشکده دندانپزشکی در پیامی این مصیبت را به خانواده او، شاگردان، دانشگاهیان و همکارانش تسلیت گفت. مراسم تشیع و خاکسپاری و ترحیم آن مرحوم متعاقبا اطلاع رسانی می شود.