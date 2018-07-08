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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۹:۵۳

استاد دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران درگذشت

استاد دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران درگذشت

دکتر امیرعلیرضا رسولی قهرودی، دانشیار و متخصص پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران براثر ایست قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرحوم دکتر امیرعلیرضا رسولی قهرودی ۹ تیر ۱۳۵۴در تهران متولد شد. وی از ۴ مرداد ۱۳۸۸ به عنوان متخصص پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران خدمات ارزنده آموزشی درمانی را به دانشجویان و بیماران ارائه داد و تا مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

مرحوم دکتر رسولی قهرودی بر اثر ایست قلبی صبح شنبه ۱۶ تیر ماه ۹۷ جان به جان آفرین تسلیم کرد و دعوت حق را لبیک گفت.

مدیریت دانشکده دندانپزشکی  در پیامی این مصیبت را به خانواده او، شاگردان، دانشگاهیان و همکارانش تسلیت گفت. مراسم تشیع و خاکسپاری و ترحیم  آن مرحوم متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

کد مطلب 4341329

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