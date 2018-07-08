سید رحمان دانیالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ارتباط با مجوز اکتشاف معدن در پناهگاه حیات وحش موته و مسائل پیرامون آن در روزهای گذشته افرادی به اظهار نظر و چاره‌جویی پرداختند که اصلا از طرز تلفظ معدن نیز اطلاعی ندارند بدین معنا که هیچ نوع تخصصی در این ارتباط نداشتند و اظهار نظرهای اشتباه و غیرکارشناسانه درباره این اتفاق داشتند.

وجود ۷۰ معدن فعال در موته یک مطلب کاملا اشتباه است

وی با بیان اینکه وجود ۷۰ معدن فعال در موته یک مطلب کاملا اشتباه است که توسط برخی افراد بیان شده است، افزود: با توجه به ادعایی که برخی اعضای شورای شهر در ارتباط با صدور مجوز اکتشاف این معدن توسط محیط زیست داشتند از آنها این درخواست را داریم که یک نسخه از این مجوز را به ما نیز ارائه دهند تا در اختیار داشته باشیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه از این افراد مدعی باید پرسید که اهمال محیط زیست درباره اکتشاف معدن در پناهگاه حیات وحش موته در چه موردی بوده است، بیان داشت: ما در این ارتباط تمامی وظایف قانونی خود را به انجام رساندیم، در کشور ما دستگاه‌هایی با مسئولیت رصد بر فعالیت و نظارت بر عملکرد مسئولان و نهادها وجود دارد تا در هر مقطعی از زمان جلوی مسئول خاطی یا اهمال کاری بایستند.

وی در ارتباط با احتمال ادامه عملیات اکتشاف معدن در موته گفت: اختلاف رای و نظر در این ارتباط وجود دارد ما نظرات قانونی خود را ارائه کردیم و امیدواریم تصمیمات نهایی در این ارتباط به نفع مملکت و محیط زیست باشد.

دانیالی پیرامون احتمال برگزاری جلسه با استاندار اصفهان در ارتباط با این موضوع ابراز داشت: هر زمان استاندار اصفهان اراده کند در خدمت ایشان هستیم چراکه نظرات مهرعلیزاده را برای استان در موارد مختلف خیرخواهانه و کنش وی را پیگیری امور دیده‌ایم.

آیت‌الله مظاهری اصلا در جریان امر واگذاری معدن نبودند

وی پیرامون درج خبری در رسانه‌ها مبنی بر لغو دستور واگذاری معدن موته به حوزه علمیه اصفهان نیز اظهار داشت: آیت‌الله مظاهری اصلا در جریان امر واگذاری معدن اکتشاف در موته نبودند و درج اخباری در ارتباط با این واگذاری جفایی در حق زعیم حوزه علمیه اصفهان بود.