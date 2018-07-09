موسی طباطبایی در آغاز مرحله جدیدی از تمرینات اردوی تیم ملی کشتی فرنگی به خبرنگار مهر گفت: این مرحله از اردوی آماده سازی از روز شنبه ۱۶ تیرماه در خانه کشتی تهران آغاز شده و تا روز ۲۶ تیرماه ادامه دارد. خوشبختانه تا این مرحله از تمرینات که برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا برنامه ریزی شده، شاهد پیشرفت خوبی هستیم و فرنگی کاران تیم ملی با تمام توان برای رسیدن به بهترین شرایط تلاش و تمرین می کنند.

وی تصریح کرد: نفرات منتخب اردوی تیم ملی کشتی فرنگی تا پیش از اعزام به بازیهای آسیایی جاکارتا باید در یک تورنمنت بین المللی محک بخورند که این تورنمنت با توجه به نظر کادر فنی و فدراسیون کشتی، تورنمنت جام وهبی امره ترکیه خواهد بود. تیم منتخب ما اوایل مرداد ماه در این میدان تدارکاتی حضور خواهد یافت تا کادر فنی در خصوص ملی پوشان برخی اوزان به تصمیم نهایی برسند.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی افزود: تمام توجه کادر فنی تیم ملی، استفاده از تمام پتانسیل موجود کشتی فرنگی در اردوهای تیم ملی است که بر این اساس ما همزمان با آغاز اردوی کنونی از ۷ فرنگی کار دیگر هم برای حضور در اردو دعوت کردیم تا به جمع اردونشینان ملحق شوند. بدین ترتیب مسلم نادری خادم، رضا خدری، امین سوری، بهنام مهدی زاده، شهاب قوره جیلی، مهدی بالی و جواد فراز فاروجی از روز یکشنبه به اردوی تیم ملی اضافه شدند.

طباطبایی در پایان اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه‌های کادر فنی تیم ملی، محدودیت زمانی تا بازیهای آسیایی جاکارتا و همچنین رقابتهای جهانی مجارستان است که در برنامه های خود سعی کردیم بدون اتلاف وقت به تمامی برنامه‌های تمرینی اردونشینان برسیم.

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی طی روزهای ۱۶ تا ۲۶ تیرماه در خانه کشتی تهران برگزار می شود که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی (خوزستان) محمد فقیری (تهران)

۶۳ کیلوگرم: محسن حاجی پور (مازندران) محمد نوربخش (تهران)

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس)

۷۲ کیلوگرم: علی ارسلان (مازندران) اصغر عالی محمدی (خوزستان) برومند اصلان (مرکزی)

۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام (تهران) محمدعلی گرایی (فارس) سیاوش دوستداریان (لرستان)

۸۲ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) رسول گرمسیری (خوزستان)

۸۷کیلوگرم: حسین نوری (البرز) مهدی فلاح (تهران) )

۹۷ کیلوگرم: علی اکبر حیدری (قم) امیرحسین حسینی (مازندران)

همچنین مهدی علیاری، رامین طاهری، امیر قاسمی منجزی، پیام بویری و محمد الیاسی به صورت اختیاری می توانند در اردو شرکت کنند.

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: محمدعلی چمیانی – مهرزاد اسفندیاری فر- داود گیل نیرنگ- داود اخباری

سرپرست: سید موسی طباطبایی

مدیر فنی: احد پازاج

رقابت‌های کشتی بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا روزهای ۲۸ تا ۳۱ مردادماه برگزار می‌شود.