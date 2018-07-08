برگزاری مراسم پرچم در شورا

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران با گرامیداشت پرچم جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

در این مراسم حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران متن محمدجوادحق شناس به مناسبت روز پرچم را قرائت کرد که مشروح آن در ذیل آمده است:

لحظه ای که آهنگ و سرود ملی نواخته می شود و پرچم زیبای کشورمان به اهتزاز در می آید شور و شوق و احساس عجیبی سراسر وجودمان را در بر می گیرد. این حس، حسی ملی است نه رنگ میشناسد نه زبان نه قومیت میشناسد نه مکان. هر آن کس که خود را ایرانی میداند، این حس را با همه وجودش تجربه کرده است. پرچم ملی ما نماد ملیت ما و جان بخش روح ملی ما است. این پرچم تاریخی کهن و پرفراز و نشیب دارد. سرمایه ای عظیم و میراث مشترک ملت ماست. از زمان هخامنش تا درفش کاویانی و امروز در جمهوری اسلامی ایران این پرچم همیشه سرافراز بوده و به غیرت ایران و ایرانی تا ابد سرافراز خواهد ماند.

امروز به بهانه سالگرد تصویب پرچم در ٩ تیرماه و روز پرچم در ١٤ مرداد بازگشتی می کنیم به حرمت و عظمت این پرچم در نزد یک ملت .شاید آنگونه که باید نقش و جایگاه پرچم در زندگی روزمره و جاری ما مورد توجه قرار نمی گیرد. در ایران هیچ نهاد و سازمانی به عنوان متولی پرچم وجودندارد. اکثرخانه ها، فروشگاهها و مغازه های ما نشانی از پرچم ملی در خود ندارد. پرچم در ایران بیش از انکه مردمی باشد دولتی شده است. امروز در شرایطی که سرمایه های اجتماعی کشور رو به افول گذاشته و انسجام فرهنگی ما کمرنگ شده و فضای سیاسی کشور ملتهب است.

امروز که دشمنان این ملت و این مرز و بوم در منطقه و جهان به کمین نشسته اند و خواب و رویای شکستن غرور این ملت را در سر می پرورانند، جای آن دارد که در جای جای این سرزمین و خانه به خانه این کشور هر روز و هرساعت و هرثانیه بارها و بارها پرچم ایران برافراشته شود و گرد آن روح وحدت ملی و عشق به میهن اسلامی دمیده شود

جشن پرچم امسال به همت شهرداری تهران و با طلیعه داری شهرداری منطقه ١٣ از ١٢ فروردین آغازشده است. این جشن در ٤ مرحله در تلاش است تا در مساجد، مدارس، فروشگاه ها و خانه های شهر تهران فرهنگ پاسداشت پرچم ملی را عمق بخشد .

در یکی از میادین شهر و با همکاری ارزشمند نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، هرهفته یکبار اینبار پرچم ایران در میان مردم و نه فقط در پادگان ها به اهتزاز در خواهد آمد. این گام ارزشمند آغاز حرکتیست که امید است با همراهی مردم ،نهادها ،سازمان ها و به ویژه های شوراهای اسلامی شهرهای کشور به حرکتی ملی و فراگیر در تحکیم وحدت و انسجام ملی مبدل شود.