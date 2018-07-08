کسب ١٣ مدال از سوی دوومیدانی پیوند اعضای خوزستان در مسابقات کشوری

کیامرث حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اولین روز از مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی پیوند اعضا برای حضور در مسابقات جهانی، تیم دو و میدانی پیوند اعضای خوزستان در ردیف های مختلف توانست نتایج درخشانی را کسب کند.

حاجی زاده افزود: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در روزهای آینده و با حضور تعداد ورزشکاران بیشتری از خطه خوزستان در این مسابقات، مدال های بیشتری از سوی ورزشکاران استان به دست خواهد آمد.

حاجی زاده تصریح کرد: چنین افتخار آفرینی برای اولین بار نصیب ورزشکاران خوزستانی شده و این روند نتیجه برنامه ریزی منسجم و تلاش ورزشکاران خوزستانی است.

سومین دوره از مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی در کشور انگلستان از ۱۵ تا ۱۸ تیرماه در تهران برگزار می‌شود، در همین راستا تیم دو و میدانی استان خوزستان با ۱۵ ورزشکار در این رقابت‌ها حاضر شده است.

تیم دو و میدانی استان خوزستان سال گذشته نیز در همین مسابقات به پنج مدال طلا، هشت نقره و یک برنز دست یافت و تیم شگفتی‌ساز آن دوره لقب گرفت.