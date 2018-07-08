سرهنگ علیاصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جادههای استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حجم ترافیک در تمام جادههای استان زنجان بالا است.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه سفرهای تابستانی شروع شده و فردا هم تعطیل است، اغلب جادهها در استان زنجان ترافیک پرحجم دارد و در این میان رانندگان باید زمان برگشت از سفر را مدیریت کنند.
شیرمحمدی از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در طی مسیر پرهیز کنند.
وی تأکید کرد: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جادههای این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرمافزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامهریزی کنند.
شیرمحمدی تأکید کرد: زنجان یک استان عبوری است و بیشتر جادهها برای گذر مسافران بزرگراه است در این میان رانندگان بهمحض خستگی در اولین فرصت در یک مجتمع و پارکینگ اقدام به استراحت کنند و اصلاً رانندگی نکنند و در هر دو ساعت ۱۵ دقیقه استراحت کنند.
وی افزود: رانندگان در شب از رانندگی خودداری کنند چراکه دید بسیارکم میشود و از رانندگی بین خطوط و سبقت و انحراف به چپ جلوگیری کنند.
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