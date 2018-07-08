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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱

اجرای آثار بزرگان موسیقی ایران در فرهنگسرای نیاوران

اجرای آثار بزرگان موسیقی ایران در فرهنگسرای نیاوران

کنسرت گروه موسیقی «شهبانگ» به سرپرستی غلامرضا رضایی و مزدا انصاری روز سه شنبه نوزدهم تیر در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «شهبانگ» به سرپرستی غلامرضا رضایی و مزدا انصاری ساعت ۲۱ روز سه شنبه نوزدهم تیر در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران تهران میزبان علاقه مندان موسیقی ایرانی است.

این کنسرت که تنظیم قطعات آن را مزدا انصاری بر عهده دارد در ۲ بخش سه گاه و شور اجرا خواهد شد. گروه «شهبانگ» در این برنامه ترانه هایی از آثار بزرگان موسیقی ایران را برای مخاطبان اجرا میکند.

غلامرضا رضایی خواننده، مزدا انصاری نوازنده پیانو، نیلوفر هراتی نوازنده تمبک و محسن طاهری جم  مدیر اجرایی گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل می دهند.

کد مطلب 4341346
علیرضا سعیدی

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