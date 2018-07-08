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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۱

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی خبر داد:

اجرای ۶ مرحله طرح مقابله با قاچاق کالا درخراسان جنوبی

اجرای ۶ مرحله طرح مقابله با قاچاق کالا درخراسان جنوبی

بیرجند- رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: ۶ مرحله طرح مقابله با قاچاق کالا طی سال جاری اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید غلامرضا حسینی صبح امروز در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: در سال گذشته ۱۴ مرحله طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا صورت گرفت و ارزش کالاهای کشف‌شده قاچاق در خراسان جنوبی ۹ میلیارد تومان بوده است.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال نیز ۶ مرحله  طرح مقابله با قاچاق کالا صورت گرفته است، بیان کرد: از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان و متولیان مقابله با قاچاق کالا در خراسان جنوبی تحقق توصیه‌های رهبر انقلاب در این زمینه است.

حسینی ادامه داد: قاچاق سوخت به واسطه تقاضا از آن سوی مرز و همچنین قاچاق سیگار و دارو با افزایش و قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای، پوشاک و لوازم آرایشی رو به کاهش است که با اطلاع‌رسانی امیدواریم به پایین‌ترین نرخ برسد.

وی یادآور شد: استفاده از ظرفیت ائمه جمعه در آگاه‌سازی به مردم نسبت به آسیب‌های استفاده از کالای قاچاق بسیار راهگشا است.

علیرضا آینه دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز در این دیدار گفت: رسانه ملی در خراسان جنوبی در اکثر برنامه‌های رادیو و تلویزیون به مقوله مبارزه با قاچاق کالا پرداخته است.

وی اظهار کرد: سال گذشته در ۱۵ عنوان برنامه در تلویزیون، ۱۳ عنوان برنامه در رادیو و ۱۰۷ دقیقه خبر در تلویزیون و ۱۰۴ دقیقه خبر در رادیو به این مهم پرداخته شده است.

مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی یادآور شد: همچنین ۱۳۰ خبر مکتوب در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در سال گذشته داشته‌ایم

کد مطلب 4341347

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