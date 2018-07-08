اجرای ۶ مرحله طرح مقابله با قاچاق کالا درخراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید غلامرضا حسینی صبح امروز در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: در سال گذشته ۱۴ مرحله طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا صورت گرفت و ارزش کالاهای کشف‌شده قاچاق در خراسان جنوبی ۹ میلیارد تومان بوده است.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال نیز ۶ مرحله طرح مقابله با قاچاق کالا صورت گرفته است، بیان کرد: از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان و متولیان مقابله با قاچاق کالا در خراسان جنوبی تحقق توصیه‌های رهبر انقلاب در این زمینه است.

حسینی ادامه داد: قاچاق سوخت به واسطه تقاضا از آن سوی مرز و همچنین قاچاق سیگار و دارو با افزایش و قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای، پوشاک و لوازم آرایشی رو به کاهش است که با اطلاع‌رسانی امیدواریم به پایین‌ترین نرخ برسد.

وی یادآور شد: استفاده از ظرفیت ائمه جمعه در آگاه‌سازی به مردم نسبت به آسیب‌های استفاده از کالای قاچاق بسیار راهگشا است.

علیرضا آینه دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز در این دیدار گفت: رسانه ملی در خراسان جنوبی در اکثر برنامه‌های رادیو و تلویزیون به مقوله مبارزه با قاچاق کالا پرداخته است.

وی اظهار کرد: سال گذشته در ۱۵ عنوان برنامه در تلویزیون، ۱۳ عنوان برنامه در رادیو و ۱۰۷ دقیقه خبر در تلویزیون و ۱۰۴ دقیقه خبر در رادیو به این مهم پرداخته شده است.

مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی یادآور شد: همچنین ۱۳۰ خبر مکتوب در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در سال گذشته داشته‌ایم