به گزارش خبرنگار مهر، عیسی داوریان صبح یکشنبه در نشستی با مسئولان بردخون و کارگروه جهادی با بیان اینکه همگی در یک سنگر فعالیت می کنیم، اظهار داشت: رمز پیشرفت کشور در پذیرش دیدگاه‌ها و ایمان به هدف است.

وی افزود: مجموعه سپاه در شهرستان و بخش در راستای حفظ امنیت و حوزه های دیگر به صورت کامل و ۱۰۰ درصدی در کنار دولت قرار دارد.

داوریان با اشاره به اینکه هیچ فاصله‌ای بین سپاه و دولت نیست، اضافه کرد: مصمم هستیم با محوریت دولت برای محرومیت‌زدایی از روستاها تلاش کنیم زیرا این فعالیت‌ها عملکرد مجموعه نظام است.

بخشدار بردخون نیز با تقدیر از تلاش‌های سپاه، بسیج و کارگروه سازندگی، گفت: امروز دشمن به دنبال لطمه زدن به کشور از راه اقتصاد است و باید همانگونه که در حوزه‌های دیگر موفق بوده‌ایم در زمینه اقتصاد، تولید و صادرات نیز موفق و از اتکا به اقتصاد نفتی خارج شویم.

علی اخلاقی افزود: در این راه تحقق اقتصاد مقاومتی و اتکا به تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی راه های اصلی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی است.

بخشار بردخون ابراز داشت: با همدلی و وحدت در این مسیر و به کارگیری همه توانمندی‌ها و پرهیز از جدایی و تفرقه می‌توان به بالاترین قله‌های پیشرفت و ارتقا دست یافت.

اخلاقی با تقدیر از بسیج سازندگی در بخش گفت: حضور گروه‌های جهادی در روستاها برای محرومیت زدایی از اقدامات روبه پیشرفت است.

در ادامه حاضران در جلسه از روستای ملسوخته بازدید کردند.

لازم به یادآوری است به زودی گروه های جهادی در این روستا مستقر و طرح های خود را اجرا می کنند.