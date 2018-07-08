به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» در این پیام که در توئیتر منتشر کرده به نشست سه جانبه خود با وزیران خارجه ژاپن و کره جنوبی اشاره کرده و می نویسد: از کانگ گیونگ ها وزیر خارجه کره جنوبی به خاطر سفر به توکیو تشکر می کنم. ما به اتفاق کره جنوبی و ژاپن با یکدیگر ثبات منطقه را حفظ کرده و فشار اقتصادی بر کره شمالی را ادامه می دهیم.
وزیر خارجه آمریکا افزود، تحریمهای اقتصادی علیه کره شمالی تا خلع سلاح کامل اتمی برقرار خواهد بود و «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی متوجه است که چه تعهدی را پذیرفته است.
در همین رابطه «تارو کانو» وزیر خارجه ژاپن و «کانگ کیونگ ها» همتای کره جنوبی خود در کنفرانس خبری بعد از مذاکرات سه جانبه باوزیر خارجه آمریکا در توکیو بر اتمام غیر اتمی شدن کره شمالی تاکید کردند.
در بیانیه مشترکی که طرفین پس از این ملاقات منتشر کرده اند تاکید شده است؛ تحریم ها علیه کره شمالی لغو نخواهد شد.
وزیر خارجه آمریکا پس از گفتگو با مقامات کره شمالی عازم ژاپن شده تا در نشست سه جانبه با همتایان خود از ژاپن و کره جنوبی شرکت کند.
در پی دیدار وزیر خارجه آمریکا و مشاور ارشد رهبر کره شمالی در پیونگیانگ و اظهارنظرهای مطرح شده پس از آن، مایک پمپئو در توکیو با همتایان خود از کره جنوبی و ژاپن، گفتگو کرد.
بنا بر گزارش رسانههای کره جنوبی و ژاپن، پمپئو برای بیان نتیجه مذاکرات خود با کیم یانگچال، معاون کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی و یکی از نزدیکترین مشاوران رهبر آن کشور، به توکیو رفتهاست.
روز شنبه و پس از سفر پمپئو به توکیو، مقامهای کره شمالی مذاکرات انجامشده را«تاسفانگیز» توصیف کرده و واشنگتن را متهم کردند که میخواهد به این کشور فشار یکجانبه وارد کند. اما وزیر خارجه آمریکا، دیدار خود با کیم یانگچال را سازنده توصیف کرد و گفت که در برخی زمینهها پیشرفت بسیار خوبی بهدست آمدهاست.
خبرگزاری کره شمالی در بیانیهای که از طرف وزارت خارجه آن کشور منتشر کرده اعلام کرد: انتظار داشتیم طرف آمریکایی با تدابیر سازنده، برای اعتمادسازی در مسیر مذاکرات کره شمالی و آمریکا، (به پیونگیانگ) بیاید… اما ایالات متحده چنان خواستههای یکجانبهای در رابطه با غیر اتمی شدن کامل و غیر قابل بازگشت مطرح کرده، که برخلاف روح مذاکرات (رهبران) آمریکا و کره شمالی است.
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