توزیع ۷۰ سبد غذایی با هدف پوشش کودکان مبتلا به سوء تغذیه

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدی دانش‌آموز با اشاره به جزئیات خبر افزود: کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوء تغذیه که از نظر رشد وضعیت نامطلوبی دارند، از طریق مراکز بهداشتی و درمانی به کمیته امداد معرفی و از سبد غذایی این نهاد برخوردار می‌شوند.

دانش‌آموز تصریح کرد: ارزش هر سبد غذایی ۲۷۶ هزار تومان در سه‌ماهه بوده و سبدهای غذایی این کودکان شامل برنج، ماکارونی، سویا، شکر، روغن، تخم‌مرغ و کنسرو ماهی است.

دلنش آموز با اشاره به اینکه با ارائه سبدهای غذایی کمیته امداد سی سخت ۱۵ کودک نیازمند مبتلا به سوء تغذیه در شش‌ ماهه دوم سال گذشته بهبود یافتند، بیان کرد: کودکان مبتلا به سوء تغذیه هر شش ماه یک‌ بار مورد پایش قرار می‌گیرند و در صورت بهبودی کامل، از این چرخه حمایتی خارج‌ می شوند.

وی افزود: همچنین کودکان دیگری که از سوءتغذیه رنج می‌برند با معرفی مراکز بهداشت جایگزین می‌شوند.