تیراندازی نیروهای هندی جان ۳ تن در کشمیر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، تیراندازی نیروهای هندی به تظاهرات کنندگان در کشمیر تحت کنترلِ این کشور، منجر به کشته شدن ۳ تن از جمله یک کودک شد.

این تظاهرات به مناسبت دومین سال درگذشت «برهان وانی» رهبر حزب المجاهدین کشمیر در منطقه «ایدوانا» برگزار شده بود. این تظاهرات با دخالت پلیس هند که قصد سرکوب مردم را داشت، دچار تنش شد.

در جریان درگیری ها بین مردم و نیروهای هندی ۳ تن کشته و ۵ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

لازم به ذکر است که پلیس هند روز گذشته با در نظر گرفتن امکان تظاهرات و تجمع مردم در سالروز در گذشت برهان وانی محدودیت هایی را برای ساکنین «سرینگر» مرکز کشمیر تحت کنترل هند در نظر گرفته بود.

دولت هند همچنین «یاسین ملک» رهبر حزب آزادیخواه کشمیر را دستگیر و «سید علی گیلانی» و «عمر فاروق» دو تن دیگر از رهبران آزادیخواه کشمیر را نیز حبس خانگی کرد.

لازم به ذکر است که ۲ سال گذشته برهان وانی، رهبر ۲۲ ساله گروه جدایی طلب «حزب المجاهدین»، به ضرب گلوله نیروهای نظامی هند کشته شد و مرگ وی موجی از تظاهرات به راه انداخت.