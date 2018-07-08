اولویت منطقه سیستان مسائل اقتصادی و اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در بدو ورود به منطقه سیستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف از این سفر بازدید از طرح‌های اقتصاد مقاومتی به ویژه طرح انتقال آب به ۴۶ هزار هکتار از اراضی دشت سیستان است.

وی افزود: طبق کارگروهی که چندی پیش به دستور ریاست محترم جمهور در دولت تشکیل شده است همه دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و حکومتی موظف شدند تا طرحی هایی را در منطقه سیستان آغاز و به سرانجام برسانند.

وزیر کشور گفت: اولویت اصلی دولت برطرف کردن مشکلات اقتصادی موجود و همچنین ایجاد اشتغال پایدار در منطقه سیستان است.

وی ادامه داد: امروز جلسه شورای تامین و جلسه اقتصاد مقاومتی در منطقه سیستان تشکیل می شود و همه دستگاه های اجرایی طرح های مد نظرشان را در آن ارائه می کنند که قطعا پس از اعلام آنها از سوی دولت پیگیری می شود.