پروژه آبرسانی ملکشاهی با ۲۸۰ میلیارد ریال اعتبار شتاب می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سلام امینی امروز در جریان بازدید از طرح آبرسانی به ملکشاهی اظهار داشت: هیئت دولت با پرداخت ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ملی به این طرح موافقت کرده است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۷۰ میلیارد ریال دیگر نیز از محل منابع استانی و شهرستانی به این طرح آبرسانی تزریق خواهد شد.

محمد تاسمه فرماندار ملکشاهی با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰ میلیارد ریال برای اجرای آن هزینه شده بر لزوم سرعت بخیس در اجرای این پروژه مهم که خواسته به حق و همیشگی مردم این شهرستان است تاکید کرد و گفت: امیدواریم این منابع اختصاص یافته بطور ۱۰۰ درصد محقق شود.

بازدید از پروژه های راهسازی

سلام امینی نماینده ایلام در بازدید از پروژه های راهسازی شهرستان نیز همچنین از موافقت وزارت راه و شهرسازی با تبدیل مسیر ایلام - ملکشاهی - مهران از فرعی به اصلی خبر داد.

وی اضافه کرد: مسیر ۱۱۰ کیلومتری سه راهی ملکشاهی تا مهران به عنوان راه اصلی پذیرفته شده که اصلاح و بهسازی کامل این مسیر از سال آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت چراکه به عنوان مسیر دوم عتبات عالیات دارای بار ترافیکی بالایی است.

واریانت ترشابه ۴.۵ کیلومتر طول دارد

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام نیز در این بازدید گفت: واریانت ترشابه ۴.۵ کیلومتر طول دارد که اصلاح و بهسازی آن سال ۹۵ آغاز شده است.

سید کمال الدین میرجعفریان تاکید کرد: ۲.۵ کیلومتر آن تاکنون اصلاح شده و قطعات دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در دست اقدام است که تا قبل از اربعین این مسیر نیز به پایان خواهد رسید.