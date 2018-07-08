لزوم نظارت جدی بر بازار کالاهای ضروری و استراتژیک در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده صبح یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان مرکزی در اراک اظهار داشت: تعزیرات حکومتی استان در ستاد تنظیم بازار استان نقش بسیار مهم و موثری دارد و در مقطعی که مباحث اقتصادی مطرح است تعزیرات باید به دنبال دانه درشت ها در بحث تخلفات باشد و اینکه بخواهیم سراغ صنوف کوچک برویم این موجب نارضایتی تراشی می شود.

استاندار مرکزی افزود: در حقیقت باید تعزیرات به جابجایی ها و تخلفات کلان بپردازد، چرا که برخی از بحث های کلان ممکن است بر کل اقتصاد استان تاثیر بگذارد و باید به این موارد بیشتر توجه شود.

آقازاده بیان کرد: باید تلاش کنیم در قشر کسبه جزء و بازاریان، تخلفاتی که قابل اغماض هستند این چشم پوشی صورت پذیرد و نگاه کلان و بخشی برای مقابله با دانه درشت ها داشته باشیم.

وی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر با تمهیدات انجام شده، کشور از نظر ذخایر محصولات استراتژیک مثل گندم، جو، برنج، شکر، روغن و نهاده های کشاورزی، خوراک دام و طیور با مشکلی مواجه نیست و فقط در محصول گندم ما بیش از پنج میلیون تن ذخیره داریم.

استاندار مرکزی تصریح کرد: در این رابطه فقط کمی در مورد خوراک دام و طیور با مشکل مواجه هستیم که تامین آن در دستور کار قرار دارد، در حقیقت مسئولان کشور تمهیدات لازم را برای تامین مایحتاج اولیه و ضروری مردم برای دو سال آینده در نظر گرفته اند.

آقازاده ادامه داد: در موضوع آرد و نان، اخیرا صحبتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم، مقرر بود قیمت نان رقمی افزایش پیدا کند که در این زمینه رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که فعلا افزایشی انجام نپذیرد. سپس پیشنهاد افزایش یارانه نان به منظور عدم افزایش قیمت آن مطرح شد.

استاندار مرکزی عنوان کرد: در رابطه با ده درصد اقلامی که در ستاد تنظیم بازار استان بررسی می شوند، ما می توانیم میزانی از افزایش قیمت را داشته باشیم، وزارتخانه صنعت و معدن مقرر شده طی یک ماه آینده تصمیم گیری نهایی خود را در رابطه با موضوع آرد و نان اتخاذ کرده و اعلام کند.

وی اضافه کرد: ستاد تنظیم بازار استان جلسات هفتگی خود را به طور مرتب و پیگیرانه برگزار کند تا نظارت دقیقی بر بازار کالای استان به ویژه کالاهای ضروری و استراتژیک داشته باشیم.