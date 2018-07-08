مصرف گاز در کردستان ۷.۸درصد افزایش داشته است

احمد فعله گری در گفت و گو با خبرنگار مهر مصرف گاز استان در فروردین ماه ۹۶ را ۲۳۶ میلیون و ۷۸۷ هزار متر مکعب ذکر کرد و گفت: درفروردین ماه امسال مصرف گاز استان با افزایش ۷/۶ درصدی به ۲۵۲ میلیون و ۵۳۴ هزار متر مکعب رسید.

وی عنوان کرد: در اردیبهشت امسال هم میزان مصرف گاز استان ۲۲۴ میلیون و ۵۰۸ هزار مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۳.۳ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه مصرف گاز استان در خرداد ماه سال گذشته ۱۷۱ میلیون و ۹۱ هزار متر مکعب بوده است، ادامه داد: میزان مصرف در خردادماه امسال دراستان با افزایش ۶ درصدی به ۱۸۱ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۷۷۲ رسیده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان اظهارداشت: مردم استان در سه ماهه نخست امسال ۶۵۳ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۱۰۳ مترمکعب گاز مصرف کردند و این میزان نسبت به مدت مشابه آن درسال گذشته که بیش از ۶۶ میلیون و ۵۹ هزار مترمکعب بوده ۷.۸ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: از این میزان ۴۰ درصد مربوط به بخش خانگی، ۴۰ درصد نیروگاه سیکل ترکیبی و مابقی در بخش واحدهای تولیدی وصنعتی مصرف شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از افزایش مصرف گاز در سه ماه نخست امسال مربوط به افزایش تعداد مشترکان بوده است، گفت: بخش قابل بخش قابل توجهی از آن مربوط به جریان گاز در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج بوده که در تمام فصول سال چرخه سوخت آن تامین شده است.

فعله گری با اشاره به اینکه ضریب نفوذ گاز دراستان بالاتر از میانگین کشوری است، بیان گرد: استان ما دارای وضعیت مطلوبی در ارتباط با توسعه گازرسانی به شهرها وروستاها است.