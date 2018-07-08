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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۸

با حضور روسای دانشگاه بررسی شد؛

۲۴۳ پرونده در دستور جلسه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی

۲۴۳ پرونده در دستور جلسه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی

یکصد و هشتاد و سومین جلسه هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی با حضو روسای دانشگاه های علامه طباطبایی و تربیت مدرس برگزار شد و ۲۴۳ پرونده در دستور جلسه این هیات قرار داشت .

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و هشتاد و سومین جلسه هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضاء برگزار شد.

در دستور جلسه این هیات مجموعا تعداد ۲۴۳ فقره پرونده شامل۷۴ فقره پرونده تبدیل وضعیت(تبدیل وضعیت براساس آئین نامه ارتقاء، ماده ۱۵، مصوبه ۱۹۶ هیأت عالی) ۱۳۲ فقره پرونده پیمانی، ۱۲ فقره پرونده طرح سربازی، ۴ فقره پرونده هیأت مؤسس، هیأت امناء مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد، ۴ فقره پرونده کبرسن و ۱۷ فقره پرونده تجدیدنظر قرار داشت.

 در این جلسه روسای دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تربیت مدرس جهت ارائه گزارش از روند جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه خود و نیز توضیحاتی در ارتباط با برخی از پرونده های متقاضیان دانشگاه‌هایشان حضور داشتند.

 پس از بحث و بررسی‌های مفصل پیرامون پرونده‌های مذکور در مجموع  ۶ پرونده تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۳ فقره پرونده مورد تأیید قرار گرفت و تعداد ۳ فقره پرونده در اولویت قرار نگرفت.

کد مطلب 4341391
زهرا سیفی

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