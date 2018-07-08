۲۴۳ پرونده در دستور جلسه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و هشتاد و سومین جلسه هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضاء برگزار شد.

در دستور جلسه این هیات مجموعا تعداد ۲۴۳ فقره پرونده شامل۷۴ فقره پرونده تبدیل وضعیت(تبدیل وضعیت براساس آئین نامه ارتقاء، ماده ۱۵، مصوبه ۱۹۶ هیأت عالی) ۱۳۲ فقره پرونده پیمانی، ۱۲ فقره پرونده طرح سربازی، ۴ فقره پرونده هیأت مؤسس، هیأت امناء مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد، ۴ فقره پرونده کبرسن و ۱۷ فقره پرونده تجدیدنظر قرار داشت.

در این جلسه روسای دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تربیت مدرس جهت ارائه گزارش از روند جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه خود و نیز توضیحاتی در ارتباط با برخی از پرونده های متقاضیان دانشگاه‌هایشان حضور داشتند.

پس از بحث و بررسی‌های مفصل پیرامون پرونده‌های مذکور در مجموع ۶ پرونده تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۳ فقره پرونده مورد تأیید قرار گرفت و تعداد ۳ فقره پرونده در اولویت قرار نگرفت.