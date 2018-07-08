به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی صبح یکشنبه در نشست کمیسیون ایمنی راهها اظهار داشت: باید به دنبال راهی باشیم تا تعداد تلفات در استان کاهش پیدا کند.
وی افزود: برای مرتفع کردن مشکل تلفات ناشی از تصادفات باید به دنبال راهکارهای مناسبی باشیم.
فدایی تصریح کرد: اکثر تلفات جادهای منجر به فوت در اثر واژگونی است بنابراین باید به دنبال راهکارهایی باشیم که جلوی این حوادث گرفته شود.
سرپرست استانداری کرمان یادآور شد: راننده باید به این باور برسد که وقتی احساس خوابآلودگی کرد بایستد و استراحت کند.
فدایی گفت: اضافه کردن مجتمعهای بینراهی علاوه بر کاهش تصادفات، باعث ایجاد اشتغال میشود اما باید راهحلی برای استفاده رانندگان از آن پیدا کنیم.
وی به اهمیت ارتباط راهکارهای جلوگیری از تصادفات با آمار فوتیها اشاره کرد و ابراز داشت: به منظور کاهش آمار فوتی ناشی از تصادفات راهکارهای آن باید در اولویت برنامهها قرار گیرد.
سرپرست استانداری کرمان یادآور شد: دستگاههای متولی میتوانند از تجاربی که در زمینه کاهش تصادفات در دنیا انجام گرفته استفاده کنند.
فدایی گفت: امسال همه دستگاههای مربوطه تلاش کنیم تا آمار تلفات جادهای به کمتر از ۵۰۰ نفر کاهش یابد و در این خصوص هم پیمان شویم.
سرپرست استانداری کرمان پیشنهاد داد جهت آگاهی شهروندان و علاقمندی آنها به بحث پیشگیری از تصادفات مسابقهای طراحی شود.
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