  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

سرپرست استانداری کرمان:

آمار تلفات جاده‌ای در استان کرمان بالاست

آمار تلفات جاده‌ای در استان کرمان بالاست

کرمان - سرپرست استانداری کرمان با انتقاد از آمار بالای تلفات جاده ای در این استان گفت: برای رفع مشکل تلفات ناشی از تصادفات باید به دنبال راهکارهای مناسبی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی صبح یکشنبه در نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها اظهار داشت: باید به دنبال راهی باشیم تا تعداد تلفات در استان کاهش پیدا کند.

وی افزود: برای مرتفع کردن مشکل تلفات ناشی از تصادفات باید به دنبال راهکارهای مناسبی باشیم.

فدایی تصریح کرد: اکثر تلفات جاده‌ای منجر به فوت در اثر واژگونی است بنابراین باید به دنبال راهکارهایی باشیم که جلوی این حوادث گرفته شود.

سرپرست استانداری کرمان یادآور شد: راننده باید به این باور برسد که وقتی احساس خواب‌آلودگی کرد بایستد و استراحت کند.

فدایی گفت: اضافه کردن مجتمع‌های بین‌راهی علاوه بر کاهش تصادفات، باعث ایجاد اشتغال می‌شود اما باید راه‌حلی برای استفاده رانندگان از آن پیدا کنیم.

وی به اهمیت ارتباط راهکارهای جلوگیری از تصادفات با آمار فوتی‌ها اشاره کرد و ابراز داشت: به منظور کاهش آمار فوتی ناشی از تصادفات راهکارهای آن باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

سرپرست استانداری کرمان یادآور شد: دستگاه‌های متولی می‌توانند از تجاربی که در زمینه کاهش تصادفات در دنیا انجام گرفته استفاده کنند.

فدایی گفت: امسال همه دستگاه‌های مربوطه تلاش کنیم تا آمار تلفات جاده‌ای به کمتر از ۵۰۰ نفر کاهش یابد و در این خصوص هم پیمان شویم.

سرپرست استانداری کرمان پیشنهاد داد جهت آگاهی شهروندان و علاقمندی آن‌ها به بحث پیشگیری از تصادفات مسابقه‌ای طراحی شود.

کد مطلب 4341394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها