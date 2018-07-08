انتقاد از کاهش درآمدهای شهرداری از عوارض محدوده مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیخانی در جلسه امروز شورای شهر تهران نسبت به کاهش درآمدهای شهرداری و خسارت‌هایی در خصوص اخذ عوارض تردد در محدوده مرکزی شهر تذکر داد.

متن تذکر علیخانی به شرح زیر است:

«با استناد به بند «الف» تبصره ۲ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران:

تبصره ۲: به منظور ایجاد شفافیت و انضباط مالی، سازمان‌ها و شرکت‌های ذیل ضمن رعایت کامل مفاد تبصره یک مکلفند:

الف) کلیه وجوه دریافتی از محل عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک)، تابلوهای با کاربری تبلیغاتی، عوارض حمل و نقل پایانه‌های مسافربری برون شهری، عوارض حفظ و گسترش فضای سبز و سایر درآمدهای حاصل از محل اخذ عوارض سازمان حمل و نقل و ترافیک، سازمان زیباسازی شهر تهران باید به خزانه شهرداری تهران واریز شود.

شهرداری تهران مکلف است متناسب با تحقق این درآمدها، معادل ۵۰ درصد از مبالغ مذکور را پس از کسر سهم ۲۰ درصدی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) از محل عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک) به عنوان درآمد این سازمان‌ها محسوب و صد درصد آن را به حساب آنها واریز نماید تا مطابق بودجه مصوب این سازمان‌ها در راستای ایفای وظایف و مأموریت‌های شهرداری تهران هزینه شود.

مابقی به عنوان درآمدهای عمومی شهرداری تهران محسوب و به ترتیب به ردیف‌های درآمدی به شماره طبقه‌بندی ۱۱۰۳۱۵ با عنوان عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک)، شماره طبقه‌بندی ۱۱۰۴۲۵ با عنوان درآمدهای حاصل از تابلوهای با کاربری تبلیغاتی، شماره طبقه‌بندی ۱۱۰۳۲۰ با عنوان عوارض بلیت مسافربری و باربری و شماره طبقه‌بندی ۱۶۰۳۰۸ با عنوان حفظ و گسترش فضای سبز مطابق جدول شماره ۵ بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران واریز می‌شود.

در صورت افزایش درآمدهای وصولی ناشی از ارائه خدمات و وصول عوارض در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران (از جمله درآمدهای حاصل از عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک)، عوارض بلیت پایان‌های برون شهری و سایر درآمدها و عوارض مرتبط) نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ در راستای توسعه حمل و نقل عمومی هزینه گردد.

این در حالی است که مطابق عملکرد درآمد نقد سازمان حمل و نقل و ترافیک تا این تاریخ نسبت به بودجه مصوب محقق نگردیده است و عملکرد آن حوزه خسارات هنگفتی را به شهرداری تهران وارد نموده است که از این حیث قصور معاون حمل و نقل و ترافیک کاملاً محرز و همچنین با توجه به بند «الف» تبصره ۲ بودجه سال ۹۷ درآمد حاصله نیز تاکنون به خزانه شهرداری تهران واریز نشده است؛ فلذا مراتب تذکر اینجانب را به شهردار تهران معروض و نتیجه را اعلام فرمایید.