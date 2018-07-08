علی اصغر حاج حیدری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با توجه به افتتاح فاز دوم مجموعه گردشگری بام سبز در خمینی شهر، اظهار داشت: بام سبز منطقه ای در دل باغات خمینی شهر است که با توجه به وجود تپههای مختلف دارای چشم انداز زیبایی است به نوعی که شهرهای نجفآباد، اصفهان، فلاورجان، مبارکه، فولادشهر از این منطقه مشاهده میشود.
وی افزود: در سالهای گذشته با توجه به قابلیتهای گردشگری مناسب این منطقه، شهرداری خمینیشهر بخشی از باغها و عمارت موجود در این منطقه معروف به کازرونی را خریداری و مجموعه گردشگری بام سبز را در این منطقه افتتاح کرد.
شهردار خمینیشهر با بیان اینکه عمارت قدیمی به مهمانسرا تبدیل شده است و در فضای موجود برتپه ها تالار و مجموعه فرهنگی ساخته میشود، ابراز داشت: یک حوض سنگ مرمر یک تکیه قدیمی درون مهمانسرا وجود دارد که از زیر خاک بیرون آوردهایم و در فضای بیرونی بام سبز نیز حوض یک تکهای وجود دارد که توسط یکی از هنرمندان حجار خمینی شهر کار شده است.
«بام سبز» به همراه فضای پیرامونی حدود ۱۲۰ هزار مترمربع مساحت دارد
وی با اشاره به اینکه در مجموع «بام سبز» به همراه فضای پیرامونی حدود ۱۲۰ هزار مترمربع مساحت دارد، گفت: با توجه به قابلیت گردشگری مناسب در این منطقه به زودی رستوران گردان، زمین چوگان نیز احداث و در تپه روبروی قصر کازرونی نیز اقامتگاه دیگری احداث خواهد شد.
حاج حیدری بیان داشت: با توجه به کمبود آب در استان در برخی نقاط شهر خمینیشهر، احداث پارک خشک مدنظر قرار گرفته است که در این پارکهای فاقد چمن، درختان به شکل نقطهای کاشت میشوند و آبیاری آنها به شکل قطرهای است.
وی با بیان اینکه درخت زیتون از جمله درختان کاشت شده در این پارکها است، ابراز داشت: بر این اساس در جوار بام سبز خمینی شهر، پارک خشک به مساحت ۱۵ هزار مترمربع احداث و در فضایی به وسعت دو هزار متر مربع از این پارک حدود ۵۰ درخت کاشت میشود که با توجه به تعداد در هر شرایطی قابل نگهداری است.
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