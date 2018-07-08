ثبت ۱۸۰۰ فقره تخلف در بازار/ گرانفروشی در برنج وارداتی و خودرو

علی عباس سجادی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش بازرسی این سازمان و پرونده های متشکله این حوزه در سه ماهه اول امسال، اظهار داشت: در این مدت۲۷ هزار و ۷۳۶ مورد بازرسی درسطح بازار انجام شده که در این میان یک هزار و ۴۹۴ مورد پرونده تشکیل و یک هزار و ۸۰۳ فقره تخلف ثبت شد.

وی از ثبت ۲۳ مورد پرونده قاچاق خبر داد و افزود: ۴۹۵ مورد گشت مشترک در سطح استان انجام شده و ۹۳۵ مورد گزارش مردمی به سامانه ستاد خبری تلفن ۱۲۴ واصل شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: عمده کالاهایی که دراین آمار بیشترین افزایش قیمت را داشتند شامل انواع مواد لبنی، خوراکی و نوشیدنی، برنج وارداتی، انواع مصالح ساختمانی، انواع نهاده های دامی، انواع میوه و تره بار، انواع کاغذ و انواع خودرو و قطعات و لوازم یدکی بوده است.

وی افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت کالاها، افزایش و نوسانات نرخ ارز و همچنین ورود عوامل سودجو وفرصت طلب در سطح بازار بوده که به صورت سازمان یافته در فرآیند تامین توزیع و فروش انواع کالاها باعث آشفتگی قیمتها در سطح بازار شده اند و اغلب صاحبان واحدهای صنفی و صنعتی به بهانه عدم تامین کالاهای جایگزین بعضا از فروش کالا خودداری یا اینکه با افزایش قیمت اقدام به فروش می کنند.

سجادی راد عنوان کرد: این در حالی است که برای تمام کالاها و خدمات درصد سود قانونی تعریف شده و تمام صاحبان واحدهای صنفی و عرضه کنندگان کالاها موظف اند در هر لحظه از زمان کالای مورد عرضه را با رعایت درصد سود قانونی به خریداران و مشتریان عرضه کنند و هرگونه اقداماتی خارج از این موضوع تخلف گران فروشی و امتناع از عرضه تلقی می شود.

وی افزود: انتظار ما از آنان این است که با رعایت انصاف و حمایت منطقی از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان از هرگونه اجحاف در حق آنان خوداری کنند زیرا در صورت مشاهد هرگونه تخلف طبق مقررات تعزیرات برخورد می شود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: انتظار می رود مردم استان هرگونه اطلاعات راجع به صاحبان انبارها و عرضه کنندگان کالاهایی که از فروش کالا خودداری می کنند یا روزانه نسبت به افزایش قیمت ها مبادرت می کنند مراتب را با تلفن ۱۲۴ و تلفن ثابت ۳۸۲۵۰۰۸۸ ستاد خبری سازمان صنعت و معدن و تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اطلاع رسانی کنند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: ما در سطح استان بازار را در قالب ۴۰ گروه بازرسی متشکل از گشتهای مشترک و در قالب گروه های دو الی سه نفره رصد می کنیم.