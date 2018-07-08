طرح «بازپیرایی محله» در کرمان اجرا می شود

علی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این طرح که با رویکرد پاک‌سازی و زیباسازی محلات در حال انجام است، کارهایی همچون تنظیف معابر و زمین‌های زباله‌ریز، جمع‌آوری خاک و نخاله از سطح معابر، جمع‌آوری سد معبر، هرس و جمع‌آوری شاخ و برگ درختان، بهسازی جدول‌های خیابانی، لکه‌گیری آسفالت و ... با بهره‌گیری از توان و امکانات شهرداری منطقه انجام می‌شود.

وی افزود: با چنین فعالیت‌هایی منظر شهری جلوه بهتری پیدا می‌کند که در انتها به نفع همه بوده و سبب حفظ آرامش روحی و روانی تمامی اقشار جامعه خواهد شد.

سعیدی گفت: شهرداری و مشارکت شهروندان دو رکن اساسی سیستم مدیریت شهری در تحقق بخشیدن به اصول برنامه‌ریزی شهری به شمار می‌آیند و در توسعه و پیشبرد اهداف اقتصادی در شهرها جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه مشارکت، زمینه‌ رشد آگاهی‌های اجتماعی و تشویق پیشگامی در فعالیت‌های محلی را فراهم می‌آورد، تصریح کرد: باید به این موضوع اذعان کرد که بدون همکاری و مشارکت شهروندان در اداره‌ی امور شهر، شهرداری توفیق چندانی در دستیابی به اهداف خود نخواهد داشت؛ بدین جهت آگاهی تمامی اقشار جامعه از برنامه‌ها و مشاهده بهبودها، تضمین کننده مشارکت شهروندان خواهد شد.

گفتنی است در اجرای این طرح که از فاز چهار شهرک الغدیر آغاز شده است، کارکنان خدمات شهری، فنی عمرانی و همچنین فضای سبز منطقه حضور فعال دارند.

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