سخنی درباره فساد در نیروهای مسلح نزده ام

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به سخنان پرویز فتاح در خصوص علاقه مندی وی به شهردار شدن او، گفت: ایشان به من لطف داشتند و نمی توان این لطف را انشقاق میان اصولگرایان و اصلاح طلبان دانست.

وی ادامه داد: صحبت هایی در فضای مجازی از مصاحبه من در خصوص قائم مقام شهردار اسبق منتشر و برداشت شد که صحیح نبود. موضوعی که رسانه ها به آن پرداختند فساد در نیروهای مسلح بود که این موضوع در سخنان من مطرح نشد و امیدواریم در شرایط حساس کنونی، سخنان طوری مطرح نشود که دچار سوء تفاهم شویم. صحبت های من در حد مبادلات بنیاد تعاون، سپاه پاسداران و شهرداری بود.

رئیس شورای شهر تهران افزود: طلب هایی که شهرداری برای به اتمام رساندن پروژه های عمرانی بلاتکلیف به آن نیاز دارد باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف و بازپرداخت شود.

هاشمی با اشاره به حضور رئیس کمیته امداد در جلسه شورای شهر تهران، گفت: در موضوعات فرهنگی، اجتماعی و آسیب های اجتماعی مشکلات باید با همکاری همه نهادهای ذی ربط بررسی شود و امیدواریم در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی تعامل خوبی با کمیته امداد داشته باشیم.

وی در خصوص تاخیر در زمان افتتاح خط ۷ مترو، گفت: با وجود آنکه به این موضوع مسلط هستم و اطلاعات کافی دارم بهتر است آقای افشانی و پورسیدآقایی در این خصوص توضیح دهند.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش دیگری که آیا خط ۷ با سیگنالینگ خط ۳ تجهیز شده است، گفت: چنین چیزی صحت ندارد و در خصوص تامین مالی خط ۶ نیز جلسات پی در پی داشته باشیم و امیدواریم هرچه سریع تر به نتیجه برسیم.