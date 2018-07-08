مسابقات سه گانه قهرمانی آسیای میانه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزش سه گانه، مسابقات قهرمانی آسیای میانه و کاپ بین المللی سه گانه در دریاچه ایسیک کول شهر چالپان آتا قرقیزستان با حضور ۴۰ ورزشکار از ۱۲ کشور جهان به صورت اسپرینت یا مسافت کوتاه برگزار شد. علی عباس نژاد و محمدمهدی رحمتی ورزشکاران ایرانی حاضر در این تورنمنت با حریفان به رقابت پرداختند.

در بخش کاپ این مسابقات علی عباس نژاد قهرمان سال ۹۶ کشور با ثبت زمان ۱ ساعت و ۲ دقیقه و ۴۷ ثانیه در جایگاه بیست و سوم ایستاد. این ورزشکار ایران در بخش قهرمانی آسیایی میانه و در میان ۲۵ ورزشکار حاضر هم چهاردهم شد.

محمدمهدی رحمتی قهرمان سال ۹۵ کشور و دیگر نماینده ایران نیز با کسب زمان ۱ ساعت و ۳ دقیقه و ۲۴ ثانیه در بخش کاپ این مسابقات در رده بیست و پنجم و در بخش قهرمانی آسیای میانه شانزدهم شد.

در این مسابقات مایکل لوری از کانادا با زمان ۵۷ دقیقه و ۸ ثانیه به مقام قهرمانی بخش کاپ دست یافت و ورزشکاران اوکراین و بلاروس دوم و سوم شدند. در بخش قهرمانی آسیای میانه نیز ورزشکاران قزاقستان سکوهای اول تا سوم را تصاحب کردند.