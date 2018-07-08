آموزش وپرورش بسترهای لازم برای آموزش رفتارهای اجتماعی رافراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی افتخاری صبح یکشنبه در همایش مبارزه با موادمخدر که در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت برگزار شد، اظهارکرد: امروز یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه موضوع مبارزه با موادمخدر است.

وی با اشاره به نگرانی خانواده ها در زمینه ابتلای جوانانشان به این بلای خانمان سوز است، افزود: دولت ها در برابر معضل سوءمصرف موادمخدر از ابتدا تا نتیجه کار مسئول هستند.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به عنوان مسئول وظیفه داریم که هم در پیشگیری و هم مبارزه با این معضل اجتماعی برنامه ریزی کنیم، گفت: برای مبارزه و مقابله با این موضوع همه نهاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مسئول هستند.

وی در ادامه با تأکید براینکه خانواده ها نیز در حوزه تربیتی فرزندان برای مقابله با این معضل بسیار باید نقش آفرینی باشند، خاطرنشان کرد: امروز بداخلاقی، بد زبانی، رفتارهای ناهنجار در سطح جامعه نشأت گرفته از عدم تربیت مناسب در سطح خانواده ها است.

افتخاری با بیان اینکه مسئولیت پذیری، امانت داری و خوش رفتاری باید در امور تربیتی خانواده ها مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: آموزش در زمینه مضرات و اثرات سوء مصرف موادمخدر باید در سطح مدارس مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه عدم توجه به حوزه آموزش به ویژه در سطح مدارس سبب بروز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی شده است، یادآورشد: آموزش و پرورش باید این فضا را آماده کنند تا بسیاری از رفتارهای اجتماعی صحیح را به دانش آموزان آموزش دهیم.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران وارد چهلمین سال زندگی خود شده و باید وضعیت امروز با گذشته متفاوت باشد، افزود: مسئولان باید برای رسیدن به آرمان های و اهداف انقلاب به ویژه در حوزه اجتماعی تلاش کنند.

وی در ادامه به شرایط موجود جامعه و نامه سردار سلیمانی در تشکر از مواضع انقلابی ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: این دفاع به این معنا است که به همگان نشان دهند که امروز وضعیت ما دعواهای داخلی نبوده بلکه باید با همدلی و اتحاد برای مقابله با فشارهای دشمنان تلاش کنیم.

افتخاری با بیان اینکه اتحاد و وحدت در میان مردم و مسئولان سبب می شود که حربه های دشمن علیه نظام بی اثر باشد، خاطرنشان کرد: مسئولان باید مشکلات و موانع موجود را به صورت شفاف با مردم درمیان بگذارند زیرا ملت ایران ملت بصیر و همراهی هستند.