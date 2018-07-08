به گزارش خبرگزاری مهر، «جیمز جرارد» فرمانده عملیات ویژه ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش در عراق و سوریه در گفتگو با العربیه اعلام کرد: نیروهای ائتلاف مبارزه با داعش تا پایان تکمیل روند سیاسی در سوریه در این کشور باقی می مانند.

وی افزود: ما به خوبی می دانیم که جنگ علیه داعش علیرغم آزادسازی مناطقی از سوریه توسط نیروهای دموکراتیک هنوز تمام نشده است و آثار شر در این کشور همچنان وجود دارد.

جرارد مدعی شد: ما می خواهیم به اهالی رقه و منبج کمک کنیم تا صلح و امنیت را به مناطقشان بازگردانند لذا تا زمان دستیابی به سازش سیاسی -سازشی که سوری ها با آن موافق باشند- در این کشور باقی می مانیم. ما به دنبال برقراری ثبات و آموزش نیروهای امنیت داخلی در مناطق شمال شرق سوریه هستیم به طوری که این نیروها بتوانند عدم بازگشت داعش را تضمین کنند.

وی در تلاش برای سروش گذاشتن بر حمایت های واشنگتن و غرب از گروه های تروریستی در سوریه طی سال های گذشته تاکنون مدعی شد: ایران به برقراری ثبات در سوریه کمک نمی کند و ایرانی ها تنها در ایجاد خشونت و تروریسم سهیم هستند و بر سر راه برقراری صلح در سوریه مانع تراشی می کنند.

جرارد درخصوص اختلافات ترکیه و آمریکا به ویژه پس از اعلام آنکارا مبنی بر اینکه با حضور نیروهای دموکراتیک سوریه در مرزها مخالف است گفت: امکان ندارد میان ترکیه و آمریکا اختلاف یا درگیری به وجود بیاید زیرا هر دو کشور در پیمان ناتو با یکدیگر هم پیمان هستند.

اظهارات فرمانده ویژه عملیات ائتلاف به اصطلاح ضد داعش در حالی مطرح می شود که دولت سوریه حضور این نیروها در خاک کشورش را غیر قانونی می داند به طوری که حضور آنها و عملیاتشان با هماهنگی دمشق صورت نمی گیرد. این ائتلاف به بهانه مبارزه با داعش تاکنون بارها مناطق مسکونی در سوریه را هدف قرار داده است که منجر به قربانی شدن دهها زن و کودک و غیر نظامیان سوری شده است.