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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

سرپرست آتش‌نشانی گناوه:

آتش‌سوزی در کارگاه صافکاری در گناوه/ ۳۴ خودرو طعمه حریق شد

آتش‌سوزی در کارگاه صافکاری در گناوه/ ۳۴ خودرو طعمه حریق شد

بوشهر - سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گناوه با اشاره به آتش‌سوزی در یک کارگاه صافکاری در گناوه، گفت: در این حادثه ۳۴ خودرو طعمه حریق شد.

ولی سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز به علت وقوع آتش‌سوزی در یک کارگاه صافکاری خودرو در گناوه، خسارت‌های زیادی به این کارگاه وارد شد.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه ۳۴ دستگاه خودرو و یک موتورسیکلت طعمه حریق شده است، اضافه کرد: به علت ریزش سقف این کارگاه بخش قابل توجهی از اموال این کارگاه نیز تخریب شد.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گناوه با اشاره به اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، ادامه داد: نگهبان این کارگاه نیز در جریان حادثه دچار سوختگی شده است.

وی بیان کرد: حریق پس از حدود دو ساعت و نیم مهار شد.

کد مطلب 4341421

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