ولی سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز به علت وقوع آتش‌سوزی در یک کارگاه صافکاری خودرو در گناوه، خسارت‌های زیادی به این کارگاه وارد شد.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه ۳۴ دستگاه خودرو و یک موتورسیکلت طعمه حریق شده است، اضافه کرد: به علت ریزش سقف این کارگاه بخش قابل توجهی از اموال این کارگاه نیز تخریب شد.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گناوه با اشاره به اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، ادامه داد: نگهبان این کارگاه نیز در جریان حادثه دچار سوختگی شده است.

وی بیان کرد: حریق پس از حدود دو ساعت و نیم مهار شد.