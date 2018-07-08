بیش از ۱۸ هزار کارمند دولتی و نیروی امنیتی در ترکیه اخراج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت ترکیه امروز حکم اخراج بیش از ۱۸ هزار کارمند دولتی از جمله افسران پلیس، سربازان و اساتید دانشگاه را اعلام کرد.

بر اساس این خبر ۱۸ هزار و ۶۳۲ نفر از کارکنان نهادهای دولتی اخراج می شوند که ۸ هزار و ۹۹۸ نفر از آنها پلیس هستند، بر اساس فرمان اضطراری که در این زمینه منتشر شده است این افراد مشکوک به ارتباط با گروه های تروریستی و گروه هایی که علیه امنیت ملی اقدام می کنند، هستند.

در این میان ۳ هزار و ۷۷ سرباز از نیروهای مسلح ترکیه هم اخراج شده اند که یک هزار و ۹۴۹ نفر از آنها از پرسنل نیروی هوایی و یک هزار و ۱۲۶ نفر از آنها مربوط به نیروی دریایی ترکیه هستند. بر اساس این خبر یک هزار و ۵۲ کارمند بخش خدمات مدنی در وزارت دادگستری و موسسه های مرتبط با آن نیز اخراج شده اند و ۶۴۹ نفر از نیروهای امنیتی و ۱۹۲ نفر از نیروهای گارد ساحلی نیز برکنار شده اند.

بر اساس این خبر ۱۹۹ فرد دانشگاهی نیز از دانشگاه های دولتی ترکیه اخراج شده اند با این حال ۱۴۸ نفر که پیش از این در ارتش و وزارت خانه های دولت از کار تعلیق شده بودند به کار خود بازگردانده شده اند.

بعد از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ ترکیه، این کشور در وضعیت اضطراری قرار دارد و تا کنون این وضعیت هفت بار در این کشور تمدید شده است و آخرین دوره آن در ۱۷ جولای (ماه جاری میلادی) به اتمام خواهد رسید.

در حالی که نهادهای حقوقی از جمله سازمان عفو بین الملل ترکیه را به پاکسازی خودسرانه متهم می کند، ترکیه اعلام کرده این اقدامات برای جلوگیری از نفوذ اعضای وابسته به فتح الله گولن در نهادهای دولتی ضروری است. دولت ترکیه پیشتر اعلام کرده که بیش از ۷۷ هزار نفر به اتهام همکاری با فتح الله گولن بازداشت شده اند.