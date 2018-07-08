۲۵۰ هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی گلستان در آتش سوخت

ابوطالب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اوایل هفته گذشته (شنبه تا دوشنبه) شاهد دو آتش سوزی وسیع در اراضی جنگلی و مرتعی شرق استان گلستان بودیم.

وی افزود: در روزهای اخیر حجم این دو آتش سوزی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هکتار نقل شده که صحت ندارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ادامه داد: نخستین آتش سوزی از آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی اراضی زراعی کلاله آغاز شد و به اراضی مرتعی و جنگلی عرب داغ سرایت کرد.

وی به وسعت آتش سوزی هم اشاره و اضافه کرد: در این حریق حدود ۱۴۰ هکتار از جنگل های مخروبه و دست کاشت ( بیشه زار و سوزنی برگ) در آتش سوخت.

قزلسفلو وسعت آتش سوزی اراضی مرتعی عرب داغ کلاله را ۶۰ هکتار اعلام کرد و گفت: در این آتش سوزی همچنین حدود هزار هکتار کاه و کلش گندم سوخت.

وی با اشاره به این که آتش سوزی عرب داغ در چند مرحله مهار و بر اثر وزش باد شدید در منطقه دوباره فعال شد، تصریح کرد: در نهایت این آتش سوزی به همت نیروهای منابع طبیعی، آتش نشانی، هلال احمر، فرمانداری و همکاری و همدلی اهالی بومی منطقه اطفاء شد.

بالگردها به کمک نیروهای امدادی آمدند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با یادآوری این که بالگردها از روز دوم آتش سوزی به منطقه اعزام شده و به کمک نیروهای امدادی آمدند، گفت: بالگردها بیشتر در منطقه پیشکمر متمرکز شده بودند و بخش قابل توجهی از حریق این منطقه توسط بالگردها مهار و اطفاء شد.

قزلسفلو هچنین به وسعت آتش سوزی پیشکمر اشاره و خاطر نشان کرد: در این آتش سوزی ۳۵ هکتار بیشه زار و ۱۵ هکتار اراضی مرتعی سوخت.