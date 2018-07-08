آغاز مسابقات تکواندو خردسالان منطقه‌ ای کشور در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته اول و دوم پیکارهای تکواندو خردسالان پسر منطقه یک کشور با حضور ۱۵۰ تکواندوکار در قالب ۸ تیم هیات تکواندو کلانشهر تبریز، تکنیک سهند، هیات تکواندو خوی، باشگاه فرهنگی ورزشی شهدای دادگستری ارومیه، هیات تکواندو استان اردبیل، هیات تکواندو استان زنجان، هیات تکواندو شهرستان ابهر و هیات تکواندو استان گیلان برگزار شد.

با توجه به تدبیری که فدراسیون تکواندو برای برگزاری مسابقات لیگ خردسالان اتخاذ کرده این رقابت‌ها به صورت منطقه‌ای برگزار می‌شود و کلانشهر تبریز در هفته نخست، میزبان تکواندوکاران استان‌ های آذربایجان‌ غربی، آذربایجان‌ شرقی، اردبیل، زنجان و گیلان است.

هفته های بعدی این رقابت ها نیز در دیگر استان های شرکت کننده برگزار خواهد شد؛ از هر منطقه این مسابقات، دو تیم به مرحله پایانی راه پیدا می ‌کنند و تیم‌ های راه یافته به مرحله دوم، مسابقات خود را به صورت ‌دوره ‌ای برگزار خواهند کرد و در پایان به تیم‌ های اول تا سوم کاپ، مدال و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد.

به منظور ترویج فرهنگ قرآنی، در کنار هر تیم تکواندو یک مربی قرآن نیز وجود دارد که همزمان با این مسابقات، رقابت های قرآنی نیز در بین تکواندو کاران برگزار می شود.