اعلام ترکیب نهایی تیم ملی کشتی آزاد بعد از تورنمنت ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله جدیدی از تمرینات اردوی تیم ملی کشتی آزاد در حالی از امروز ۱۷ تیرماه در خانه کشتی تهران آغاز شد که برخی از اردونشینان تیم ملی بزودی در اتمام این مرحله از اردو به تورنمنت بین المللی جام یاشاردوغو ترکیه اعزام خواهند شد.

اهمیت این تورنمنت بین المللی برای کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بسیار زیاد خواهد بود چراکه این مسابقات به عنوان تنها میدان تدارکانی بین المللی قبل از بازیهای آسیایی محسوب می شود و کادر فنی باید بلافاصله بعد از بازگشت از این تورنمنت، ترکیب نهایی ملی پوشان اعزامی به بازیهای آسیایی را معرفی کنند.

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد نگاه ویژه ای به عملکرد مسافران اعزامی به تورنمنت ترکیه دارند چراکه برخی از ابهامات در خصوص اوزان مورد نظر کادر فنی در این مسابقات برطرف خواهد شد.

تورنمنت بین المللی جام یاشاردوغو ترکیه اوایل مرداد ماه برگزار خواهد شد.