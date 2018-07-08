اعتبار ۴۵۰۰ میلیارد ریالی دولت برای مقابله با آسیب های اجتماعی

علی اصغر طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وزارت کشور امسال چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای مقابله با آسیب های اجتماعی درنظر گرفته است که این اعتبار متناسب با برنامه های اعلام شده از سوی استان ها تخصیص می یابد.

وی با بیان این که اعتبارات این بخش در سال گذشته دو هزار میلیارد ریال بود، گفت: اعتبارات امسال در مقابله با آسیب های اجتماعی بیش از دو برابر افزایش یافته و به چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تاکید بر ضرورت تعامل همه دستگاه ها و سازمان های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد با اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان، تصریح کرد: از تمام دستگاه ها و سازمان های مردم نهاد استان گلستان می خواهیم ضمن همکاری و تعامل با اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری نسبت به تدوین طرح های فوق العاده و اقدامات پیشگیرانه در مقابله با آسیب های اجتماعی اقدام و برنامه های خود را در اسرع وقت به حوزه اجتماعی استانداری گلستان ارائه کنند.

طهماسبی تاکید کرد: وزارت کشور و دولت دوازدهم در کنترل آسیب های اجتماعی مصمم است و افزایش چشم گیر اعتبارات این بخش نشان از اراده جدی دولت دوازدهم در مقابله با آسیب های اجتماعی دارد.