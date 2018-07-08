تدوین طرح جامع سرمایه گذاری کوه گل سی سخت/ نجات جان راسوی گرفتار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود باقری در رابطه با جزئیات خبر افزود: طرح جامع سرمایه گذاری در "کوه گل" با حفظ مسائل زیست محیطی تدوین خواهد شد.

باقری ابراز داشت: بعد از آماده شدن طرح سرمایه گذاری کوه گل، این طرح به فراخوان عمومی گذاشته می شود.

نجات جان راسوی گرفتار در منبع آب کشاورزی

ماموران آتش نشانی راسوی گرفتار در منبع ذخیره آب کشاورزی را نجات دادند.

بعد از اطلاع رسانی به نیروهای آتش نشانی مبنی بر گرفتار شدن یک راسو در منبع آب خالی در منطقه "محمود آباد یاسوج" این نیروها به منطقه اعزام شدند.

در همین راستا این حیوان در کمترین زمان نجات یافته و عملیات رها سازی نیز انجام شد.

نوسانات برق در شمال شهر یاسوج

نوسانات برق در شمال شهر یاسوج خسارت هایی را به لوازم برقی و الکترونیکی وارد کرد.

طی چند شب گذشته اتصال و آتش سوزی کابل اصلی بر روی پایه برق، باعث نوسان در جریان برق و خاموشی مناطقی از شمال شهر یاسوج به مدت قریب به یک ساعت شد.

در همین راستا نیروهای اتفاقات برق به منطقه اعزام و نسبت به رفع اتصالات و وصل جریان برق اقدام کردند.

نوسانات برق در این منطقه خساراتی را به لوازم برقی وارد کرد.