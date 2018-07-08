گونه جدید درنا در کشور ثبت شد/مشاهده ۵ بال درنای آناتولی

امید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پرنده نایاب که در دنیا در معرض انقراض است برای اولین بار در کشور و در منطقه چالدران مشاهده شد افزود: امسال این پرنده در تالاب پیراحمد ناتور شهرستان چالدران در استان آذربایجان غربی مشاهده شد.

وی با بیان اینکه به ندرت جمعیت از پرنده نادر در دنیا به ۳۰۰ بال می رسد اظهارداشت: هفته جاری پنج بال از این پرنده در منطقه چالدران برای اولین بار مشاهده و به اسم کشور ثبت شد.

یوسفی با بیان اینکه درنای آناتولی هم اکنون در دنیا تنها در ترکیه، گرجستان، ارمنستان و بخشی از شمالغرب ایران موجود هست گفت: به دلیل زیست این پرنده در این کشورها اسم آن را درنای آناتولی نامگذاری کرده اند.

رئیس اداره حیات و حش محیط زیست آذربایجان غربی گفت: با مشاهده این پرنده و ثبت آن اقدامات اساسی برای صیانت از این گونه در دست انجام است.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناسب، همه ساله پذیرای هزاران قطعه پرنده است افزود: هر سال ۲۸۵ گونه پرنده مقیم و مهاجر در کشور زیست می کنند یک دوم گونه های مهم در آذربایجان غربی حضور داشته و جوجه آوری می کنند.

درناها پرندگانی هستند بزرگ، با پاها و گردن دراز، دم نسبتا کوتاه، بالهای دراز و منقاری بلند و کلفت، ظاهر شبیه لک‌لک، شاهپرهای ثانوی داخلی بالهای آن‌ها خیلی بلند شده، روی دم را می‌پوشاند.

در پرواز گردن وپاهای خودرا کشیده نگه می‌دارد. گله‌های آن‌ها هنگام مهاجرت دریک خط به شکل هفت پرواز می‌کنند.

آذربایجان غربی در هشتمین کریدور بین‌المللی مهاجرت پرندگان قرار دارد و نزدیک ۶۰ زیستگاه آبی طبیعی و مصنوعی برای تابستان و زمستان گذرانی انواع پرندگان مهاجر در این استان وجود دارد که هرسال با آغاز فصل کوچ و ورود پرندگان جلوه و زیبایی غیرقابل وصفی به طبیعت استان می‌بخشند.

مساحت تالاب‌های استان را بیش از ۷۰۰ کیلومترمربع تخمین می‌زنند که برخی از آن‌ها دارای آب شیرین و برخی شور است، این تالاب‌ها زیستگاه مناسبی برای انواع پرندگان به‌حساب می‌آید و بیش از ۱۴۰ نوع پرنده آبزی در آن‌ها مشاهده‌شده است.