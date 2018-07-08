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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱

مدیر آب و فاضلاب شهری جویبار:

نیمی از عملیات اجرایی فاضلاب شهری جویبار انجام شده است

نیمی از عملیات اجرایی فاضلاب شهری جویبار انجام شده است

جویبار - مدیر آب و فاضلاب شهری جویبار گفت: نیمی از عملیات اجرایی طرح تصفیه فاضلاب شهری با گذشت سالها انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی پیش ازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه مطالعات طرح تصفیه فاضلاب شهری از سال ۷۲ آغاز شد ، گفت: کار عملیاتی طرح در سال ۷۶ آغاز و ۵۰ درصد طرح در سال ۸۵ انجام شده است.

کریمی بااعلام اینکه با اجرای این طرح ۶۰ کیلومتر شبکه فاضلاب صورت گرفته است ، اظهار داشت: تصفیه خانه فاضلاب شهری در زمینی به مساحت ۱۲هکتار و حجم گنجایش تصفیه ۵ هزارو ۲۵۰ متر مکعب قراردارد.

وی با بیان اینکه با توجه به بالا بودن سطح آب نیاز مبرم به اتمام این طرح درشهرستان است ، خاطرنشان کرد: شهر جویبار جزو ۱۷ شهراستان بوده که برای توسعه آب وفاضلاب آن از سال ۹۲ هیچ اعتباری در نظر گرفته نشده است.

کریمی تاکید کرد: اجرای کامل  طرح تصفیه فاضلاب شهری نیاز به اعتبار چندین میلیاردی است که این اعتبار باید از طریق بانک جهانی تامین شود.

کد مطلب 4341442

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