انهدام باند سارقان موبایل در کرج/دستگیری ۴ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد صفایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در اداره پلیس اگاهی استان برگزار شد، از دستگیری یک باند چهارنفره موبایل قاپ و کشف بیش از ۵۰ فقره سرقت در کرج خبر داد و افزود: این باند با پرسه زنی در شهر، وارد خیابان های پرترافیک شده و خلاف جهت خودروها حرکت می کردند و موبایل شهروندان که در هنگام صحبت بودند و با موبایل خود را در جلوی ماشین و در معرض دید قرار می دادند، به سرقت برده و متواری می شدند.

وی در ادامه به نوع دیگری از سرقت توسط آنها اشاره کرد و گفت: سارقان توسط یک موتور سیکلت در لابه لای خودرو ها حرکت و موبایل شهروندان را سرقت می کرده و موتور سیکلت دیگر مانع تعقیب شهروندان می شد.

به گفته سرهنگ صفایی سارقان از چند باک با رنگ های مختلف بر روی موتور سیکلت خود استفاده و با این اقدام پلیس را سردرگم می کردند.

وی با بیان اینکه موتور سیلکت های مورد استفاده سارقان دارای پلاک بوده اما به واسطه زنجیری که به پشت آن وصل کرده بودند، قابل مشاهده نبود، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موتور سیکلت هایی که پلاکشان مشخص نیست، مراتب را با پلیس درمیان گذارند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با بیان اینکه سارقان اقدام به دریافت سیم کارت با مدارک سرقت شده می کردند، خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه سارقان بیش از ۵۰ فقره سرقت کشف شد.

وی در بخش دیگری از دستگیری باند سارقان داخل خودرو در استان خبر داد و افزود: سرقت داخل خودرو از ابتدای خرداد ماه در شمال غرب شهرستان کرج افزایش پیدا کرد به همین منظور پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با بیان اینکه ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسایی و دستگیری اعضای باند سه نفره سرقت لوازم داخل خودرو شدند.

به گفته وی این باند توسط سیم مفتولی در ساعات پایانی شب اقدام به باز کردن در خودرو ها می کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با بیان اینکه سارقان به ۲۵ فقره سرقت اعتراف کرده اند، تصریح کرد: مالباختگان شناسایی شده اند. لوازم های سرقت شده عموما ضبط، فلش، باند و غیره بوده است.

وی از شهروندان خواست تا خودرو های خود را در نقاط کور پارک نکنند و حتما از دزدگیر استفاده کنند و همچنین اشیاء قیمتی را در منظر عموم قرار ندهند.