به گزارش خبرنگار مهر، تیم خاتم اردکان نایب قهرمان فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر والیبال به دلیل منحل شدن تیم سرمایه (قهرمان فصل گذشته) نماینده ایران در مسابقات جام باشگاههای آسیا خواهد بود.
تیم اردکان با هدایت عباسعلی میرحسینی در جام باشگاهها حاضر می شود. این تیم برای حضوری قدرتمند چند بازیکن سابق تیم ملی را نیز در اختیار گرفته است. عادل غلامی از هفته پیش در تمرینات حاضر شد و شهرام محمودی نیز چند روز پیش به این تیم پیوست.
رقابت های جام باشگاههای والیبال آسیا در بخش مردان از ۹ مرداد ماه به میزبانی میانمار آغاز می شود. در دوره گذشته مسابقات تیم بانک سرمایه عنوان قهرمانی را کسب کرد.
نظر شما