به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام کادر فنی تیم های ملی تیراندازی نفرات حاضر در بازیهای آسیایی جاکارتا مشخص و معرفی شدند.

بر این اساس در رشته تفنگ آقایان مهیار صداقت، پوریا نوروزیان، امیر محمد نکونام و امیرسیاوش ذوالفقاریان و در تفنگ بانوان الهه احمدی، نجمه خدمتی، مهلقا جام بزرگ و آرمینا صادقیان تیم ملی را همراهی می کنند.

در رشته تپانچه و در بخش آقایان جواد فروغی و ابراهیم برخورداری و در بخش بانوان آمیتیس جعفری، گلنوش سبقت الهی و هانیه رستمیان تیم ملی ایران را تشکیل می دهند.

در رشته تیراندازی به اهداف پروازی نیز علی حافظی، محمد حسین پرورش نیا، علی دوستی و رامتین بشارتی و در بخش بانوان سپیده سیرانی و شیوا فرح پور برای کشورمان به میدان خواهند رفت.

بر اساس برنامه زمان بندی شده ملی پوشان کشورمان ۲۳ مرداد ماه تهران را به مقصد پالمبانگ ترک خواهند کرد تا از ۲۷ مرداد تا ۵ شهریورماه به مصاف حریفان آسیایی خود بروند.

تیم اعزامی کشورمان پس از پایان این بازیها، از پالمبانگ راهی چانگوان کره جنوبی خواهد شد تا از ۹ تا ۲۴ شهریورماه نیز برای کسب سهمیه المپیک رو در روی مدعیان جهانی صف آرایی کند.

