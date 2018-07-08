امکانات پلیس پاسخگوی مشکلات نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یوسف نجفی صبح یکشنبه در جلسه کمیسیون ایمنی راههای استان کرمان بیان داشت: ارتقاء نیروی انسانی در پلیس راه مهمترین مسئله در کاهش تصادفات است.
وی افزود: امکان این که پاسگاه جدید راهاندازی کنیم وجود ندارد چندین بار درخواست نیرو و پاسگاه جدید دادهایم اما فقط قول دادهاند و عملا کاری انجام نشده در حالی که تعدادی از نیروهای ما در کانکس و با امکانات قدیمی کار میکنند.
نجفی با اشاره به اینکه در کلان شهر تهران با وجود داشتن امکانات عالی ۷۰ نفر افزایش تلفات داشتهاند، گفت: در کوتاه مدت نمیتوان تجهیزات و امکانات را فراهم کنیم اما میتوانیم همان تجهیزات را تقویت کنیم.
وی یادآور شد: به ازای هر ۱۵۰ کیلومتر یک تیم گشتی لازم است در حالی که اگر مراسمی باشد یا اتفاقی بیفتد این فاصله دو برابر میشود و با این امکانات تا چه اندازه میشود کار کرد و نیاز به تقویت این بخش داریم.
فرمانده پلیس راه استان کرمان عنوان داشت: ما به دلیل اینکه توانمان محدود است پیشنهاد دادیم گشت نامحسوس را گسترش دهیم و در این راستا از سازمانهای دیگر هم کمک میخواهیم.
نجفی افزود: ما دقیقا میدانیم مشکل کجاست و راهکار چیست اما با امکاناتی که داریم پاسخگوی مشکلات نیستیم.
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