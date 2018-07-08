رقابت ۵۴۴ مهارت آموز در مسابقات ملی مهارت از ۲۴ تیرماه

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان پاک سرشت امروز در نشست خبری هجدهمین مسابقات ملی مهارت گفت: یکی از مأموریت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارتقای توان مهارتی کشور است و به این ترتیب یکی از ابزارهایی که از سالیان گذشته در جهت ارتقای طرح مهارتی جوانان مورد توجه بوده، برگزاری مسابقات ملی مهارت است.

وی با اشاره به اینکه سالیانه سه گروه مسابقات ملی مهارت، مسابقات آزاد مهارت توسط بنگاه های اقتصادی با مشارکت سازمان فنی و حرفه ای و مسابقات مهارتی معلولان در جهت ارتقای مهارت آموزی جامعه برگزار می شود تأکید کرد: مسابقات ملی مهارت به دلیل ارتباط با رویداد جهانی که به صورت دو سال یک بار برگزار می شود به منظور ترویج مهارت آموزی و ارتقاء مهارت ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت وضعیت مهارت آموزی، آشنایی کارشناسان با مسابقات جهانی مهارت و ارتباط بین مراکز آموزشی و صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید نگاه ویژه ای به این مسابقات توسط دستگاه های مختلف صورت گیرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه مسابقات ملی مهارت مقدمه ای برای ورود به مسابقات جهانی مهارت است، ادامه داد: امسال هجدهمین مسابقات ملی مهارت در بازه زمانی ۲۴ تا ۲۷ تیرماه برگزار می شود که در سال گذشته مراحل شهرستانی و استانی آن برگزار شد و امسال نیز در مرحله کشوری ۵۴۴ نفر در ۳۳ رشته به رقابت می پردازند.

پاک سرشت با اشاره به افزایش تعداد ۴ رشته مهارتی گچ کاری، گل آرایی، تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین و سازه های چوبی در مسابقات امسال خاطرنشان کرد: وجه تمایز مسابقات امسال نسبت به ادوار گذشته حضور ۱۳ نفر از کارشناسان، رقابت کنندگان و مسئولان کشور روسیه به عنوان میزبان مسابقات جهانی مهارت برای شرکت در مسابقات ملی است. ضمن اینکه از مسئولان سازمان جهانی مهارت نیز برای بازدید از مسابقات ملی به کشور دعوت شده اند.

وی استفاده از تجهیزات مراکز مجری و داخلی سازمانی جهت تجهیز رشته ها و استفاده از توان صنعت برای حمایت از مسابقات را از دیگر ویژگی های هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت عنوان کرد و اظهار داشت: مسابقات امسال در چهار مرکز تربیت مربی کرج، مرکز ۹ دی در اتوبان تهران-کرج، مرکز شماره یک شهید خدایی البرز و مرکز شماره سه شهید رهبری البرز برگزار می شود.

در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به هفته ملی مهارت در بازه زمانی ۳۱ تیرماه تا ۶ مردادماه گفت: این هفته فرصت خوبی است تا جامعه را نسبت به مسائل مهارت آموزی حساس کنیم. همچنین در این هفته مجال و فرصت بیشتری برای ورود به طرح های مهارت آموزی وجود دارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مهمترین رویدادهای هفته ملی مهارت نیز افزود: در این هفته از مهارت آموختگان کارآفرین که نسبت به راه اندازی کسب و کار اقدام کرده اند، تقدیر به عمل خواهد آمد. همچنین برگزیدگان مسابقات ملی مهارت مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی همچنین از همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای با تشکل های خصوصی مانند کانون عالی کارفرمایی و اتاق بازرگانی برای واگذاری فعالیت های رسمی آموزشی به این تشکل ها خبر داد و یادآور شد: به دلیل ارتباط تشکل های تخصصی با بنگاه ها، واگذاری بخشی از فرآیندهای آموزش نیروی کار می تواند به شناسایی مزیت ها و فرصت های شغلی و همچنین ارتباط مهارت آموزان با صنعت فراهم شود.

تاسیس ٩٦ آموزشگاه مهارتی در جوار دانشگاه ها

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تأسیس آموزشگاه های مهارتی در جوار دانشگاه ها به منظور ارتقاء سطح مهارتی فارغ التحصیلان و دانشجویان اظهار داشت: تاکنون ۹۶ مرکز آموزش مهارتی در جوار دانشگاه ها تأسیس شده است که در قالب این مراکز، دانشجویان در کنار فعالیت های آموزشی، در کارگاه های متفاوت از فضای آکادمیک مهارت های لازم را می آموزند.

پاک سرشت افزود: همچنین در سال گذشته تفاهم نامه ای بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای منعقد شد تا برخی از رشته های مهارتی مراکز آموزش فنی و حرفه ای قابلیت تطبیق با واحد درسی در دانشگاه ها داشته باشند که به عبارتی برخی واحدهای درسی با رشته های مهارتی مهارت آموزان معادل سازی می شوند و نیازی به گذراندن واحدهای درسی مربوطه در دانشگاه ها توسط این دانشجویان وجود ندارد.