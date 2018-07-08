به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سرمایه‌گذارانی که نظاره‌گر اقدامات تلافی‌جویانه تجاری بین چین و آمریکا هستند، دلیل خوبی برای وحشت از ویرانی یک جنگ تجاری تمام‌عیار بین دو اقتصاد بزرگ دنیا، که می‌تواند به اقتصاد جهانی لطمه بزند، دارند.

یک مدل که توسط اقتصاددانان شرکت مدیریت سرمایه پیکتت در لندن معرفی شده است، نشان می‌دهد، یک تعرفه ۱۰ درصدی بر تجارت آمریکا، کاملا به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد و می‌تواند اقتصاد جهانی را دچار وضعیت تورمی کند و در نهایت ۲.۵ درصد از درآمد شرکت‌ها را از بین ببرد.

اما به همین اندازه، تعدادی از کشورهایی که پیوستگی تنگاتنگی به زنجیره ارزش جهانی دارند و شرکت‌های آنها به شکلی روز افزون بخشی از تولیدات یکدیگر را انجام می‌دهند، از یک جنگ تجاری تمام‌عیار در جهان آسیب خواهند دید.

شکل زیر کشورها را با نرخ مشارکت آنها در زنجیره ارزش جهانی، طبق تعریف ارائه شده در سازمان تجارت جهانی، رتبه‌بندی کرده است. طبق این تعریف میزان مشارکت هر کشور به عنوان مجموع ارزش افزوده صادرات هر کشور با ارزش افزوده مواد اولیه‌ و کالاهایی که برای صادرات کشورهای دیگر تامین می‌کند، محاسبه می‌شود.

این نشان می‌دهد اقتصادهایی مثل تایوان، مجارستان، جمهوری چک، کره‌جنوبی و سنگاپور می‌توانند از جنگ تجاری بین آمریکا و چین، بیش از این دو کشور که در مرکز آن قرار دارند آسیب ببینند.

برای مثال تایوان مرکز تکنولوژی و صنعت نیمه‌رسانا است و خانه پیمانکاران بزرگ تولیدات الکترونیک، نظیر فاکس‌کان است که آیفون‌های اپل و چند کالای مهم دیگر را تولید می‌کنند. چرخه‌های تولیدی مربوط به الکترونیک که با سایر کشورها ارتباط تنگاتنگی دارند، ۴۰ درصد از کل صادرات تایوان را تشکیل می‌دهند.

مجارستان که بزرگترین شریک تجاری‌اش در خارج از اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده است، به لطف پایگاه‌های بزرگ تولیدی خود، از جریان بزرگی از سرمایه ورودی استفاده می‌کند که این به‌ویژه در بخش خودرو، ملموس‌تر است. در سال ۲۰۱۶ قطعات خودرو و موتور، ۲ کالایی بودند که بیشترین صادرات مجارستان را به خود اختصاص دادند و ۱۵ درصد از کل صادرات این کشور به این ۲ اختصاص یافته بود.