تقدیر رئیس کل بیمه مرکزی از مدیران آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی در این پیام از توجه متولیان آموزش و پرورش به موضوع بیمه و تلاش برای تقویت دانش بیمه ای آینده سازان کشور تقدیر کرد و گفت: طرح تقویت دانش بیمه ای دانش آموزان، آینده ای امن تر و فردایی مطمئن تر را برای نوگلان این سرزمین، نوید می دهد.

لازم به ذکر است بیمه مرکزی در راستای فرهنگ­سازی مناسب و اثربخش در گسترش فرهنگ بیمه از مهرماه سال ۱۳۹۳ تعامل با آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را آغاز کرده که ایجاد رشته بیمه و بانکداری، گنجاندن مفاهیم مرتبط بیمه ای در مجموعه کتاب های همراه هنرجو و تعامل مستمر کارشناسان بیمه در تدوین متون بیمه ای برای دانش آموزان فنی و حرفه ای را به همراه داشته است

همچنین درج مطالب بیمه ای در کتاب های «مدیریت خانواده و سبک زندگی» و «تفکر و سبک زندگی» دوره متوسطه نظری از دستاوردهای دیگر تعامل گسترده بیمه مرکزی با آموزش وپرورش به حساب می آید.

در همین راستا چاپ ۳۳ عنوان از سری کتاب های آموزشی و تربیتی «بیمه برای کودک» و «بیمه برای همه» در کتابنامه های رشد، اجرای برنامه آموزشی و ترویجی «ب مثل بیمه» در برخی مدارس تهران و شهرستان ها و انتشار مطالب بیمه ای در ۴ عنوان از سری نشریات رشد، از دیگر اقدامات مشترک بیمه مرکزی و آموزش و پرورش بوده است.