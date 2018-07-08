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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۱

تقدیر رئیس کل بیمه مرکزی از مدیران آموزش و پرورش

تقدیر رئیس کل بیمه مرکزی از مدیران آموزش و پرورش

رئیس کل بیمه مرکزی در نامه ای از همکاری و همراهی مدیران دفتر تألیف برخی کتاب در راستای اجرای طرح تقویت دانش بیمه ای دانش آموزان، تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی در این پیام از توجه متولیان آموزش و پرورش به موضوع بیمه و تلاش برای تقویت دانش بیمه ای آینده سازان کشور تقدیر کرد و گفت: طرح تقویت دانش بیمه ای دانش آموزان، آینده ای امن تر و فردایی مطمئن تر را برای نوگلان این سرزمین، نوید می دهد.

لازم به ذکر است بیمه مرکزی در راستای فرهنگ­سازی مناسب و اثربخش در گسترش فرهنگ بیمه از مهرماه سال ۱۳۹۳ تعامل با آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را آغاز کرده که ایجاد رشته بیمه و بانکداری، گنجاندن مفاهیم مرتبط بیمه ای در مجموعه کتاب های همراه هنرجو و تعامل مستمر کارشناسان بیمه در تدوین متون بیمه ای برای دانش آموزان فنی و حرفه ای را به همراه داشته است

همچنین درج مطالب بیمه ای در کتاب های «مدیریت خانواده و سبک زندگی» و «تفکر و سبک زندگی» دوره متوسطه نظری از دستاوردهای دیگر تعامل گسترده بیمه مرکزی با آموزش وپرورش به حساب می آید.

در همین راستا چاپ ۳۳ عنوان از سری کتاب های آموزشی و تربیتی «بیمه برای کودک» و «بیمه برای همه» در کتابنامه های رشد، اجرای برنامه آموزشی و ترویجی «ب مثل بیمه» در برخی مدارس تهران و شهرستان ها و انتشار مطالب بیمه ای در ۴ عنوان از سری نشریات رشد، از دیگر اقدامات مشترک بیمه مرکزی و آموزش و پرورش بوده است.

کد مطلب 4341475

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