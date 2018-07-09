آزادکاران اردونشین به دو گروه تقسیم شدند/تورنمنت گرجستان مفید بود

هادی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اردوی کنونی تیم ملی کشتی آزاد از روز یکشنبه آغاز شده اظهار داشت: اردوی کنونی آزادکاران تا روز ۲۹ تیرماه در خانه کشتی تهران ادامه خواهد داشت که طبق نظر کادر فنی بلافاصله بعد از این اردو، تیمی منتخب از اردونشینان تیم ملی راهی جام یاشاردوغو ترکیه خواهند شد.

وی تصریح کرد: ما در لیست نفرات اعزامی خود به ترکیه نام ۱۳ آزادکار را قرار داده ایم که فعلا نهایی شده است و باید عملکرد آنها را در این تورنمنت تدارکاتی بسنجیم. البته کادر فنی بعد از بازگشت تیم از ترکیه باید ترکیب نهایی تیم اعزامی به بازیهای آسیایی را اعلام کند که مطمئنا ما بهترین و آماده ترین نفرات را به این پیکارهای مهم قاره ای اعزام خواهیم کرد.

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد با اشاره به گروه بندی و تقسیم بندی برنامه تمرینات اردونشینان گفت: با توجه به اینکه ما طبق اوزان مصوب اتحادیه جهانی کشتی در بازیهای آسیایی ۶ آزادکار و در رقابتهای جهانی ۱۰ آزادکار را به میدان خواهیم فرستاد طبیعتا نحوه تمرینات ما برای برخی نفرات متفاوت خواهد بود و این موضوع را در برنامه های تمرینی اردونشینان گنجانده ایم.

حبیبی در پایان در خصوص سطح رقابتهای بین المللی گرجستان هم گفت: این تورنمنت یکی از میادین مفید و مطلوب برای بچه های ما بود چراکه بسیاری از چهره های عنوان دار آسیا و جهان در این تورنمنت به میدان رفتند. بچه های ما هم در حد توان ظاهر شدند و عملکرد خوبی داشتند. البته تمرینات آزادکاران اعزامی ما به این تورنمنت تغییر چندانی نداشت و با همان فشار قبلی پیگیری شد و این مسابقات نیز میدان تدارکاتی مفید برای آنان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در بازی های آسیایی طی روزهای ۱۷ تا ۲۹ تیرماه در خانه کشتی پیگیری می شود که نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر هستند:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: محمد رمضان پور (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی – سعید داداش پور (تهران)

۷۹ کیلوگرم: عزت اله اکبری (مازندران) محمد زارعی (تهران)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان (خراسان رضوی) مجتبی گلیج (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی) عبداله قمی (مازندران)

کشتی گیران مدعو (اختیاری): رضا یزدانی، کمیل قاسمی، مسعود اسماعیل پور

سرمربی: رسول خادم

مربیان: محمد طلایی- علی اکبر دودانگه – حسین نقیبی

مربی استعداد جوان ویژه: حسن رحیمی

ماساژور: عبدالحسین شریفی

سرپرست: هادی حبیبی

مدیر تیم ملی: مجید ترکان

همچنین مهران رضا زاده، محمدباقر یخکشی، مهران نصیری، حسن مرادقلی، یونس امامی، نیما اشفاقی، علیرضا کریمی، محمدجواد ابراهیمی، علیرضا گودرزی، یدالله محبی و فرزاد عموزاد از روز سه شنبه ۱۹ تیرماه به اردو ملحق می شوند.

رقابتهای کشتی بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا روزهای ۲۸ تا ۳۱ مردادماه برگزار می شود.