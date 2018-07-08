به گزارش خبرنگار مهر، زهرا صدراعظم نوری نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷قانون حفظ و گسترش فضای سبز و باغات در صحن شورای تهران تذکر داد: وقتی پلیس امنیت طی مکاتباتی درخواست می کند تا به قید فوریت شورای شهر تهران نسبت به باغ بودن یا نبودن یک ملک رای صادر کند چرا روند بررسی آن در شورای شهر تا چند جلسه به تعویق می افتد؟

وی ادامه داد: برخی پرونده‌ها ۲۸ماه بدون بررسی در شورا می‌مانند! گاهی اوقات حتی بعد از رای شورا باز نتیجه به شهرداری ابلاغ نمی‌شود! هدف از این کار چیست؟ در حالی که باید در گردش کار سریعا به شهرداری ابلاغ شود.

رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی وقت شورا برای کاری تلف می‌شود که هیچ اثر بخشی ندارد؛ باید تکلیف پرونده‌های موجود مشخص شود.