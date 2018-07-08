به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۲ ظهر سی فروردین هفت سال پیش بود که رحمت پس از انجام کارهای خرده ریز در تعمیرگاه، چشمش به وانت مزدایی افتاد که دو روزی بود به خاطر رفع نقص دینام در تعمیرگاه پارک شده بود. رحمت ۳۱ساله شروع به کار کرد و با برداشتن سر باتری دینام از وانت مشغول تعمیر آن بود، در همین حال و هوا بود که با صدای مشتری که کسی هست تسمه کولر پراید منو درست کنه؟ دست از تعمیر کشید و به سراغ کار مشتری رفت. نه رحمت و نه آن مشتری هیچ کدام فکر نمی کردند همین توقف کوتاه مدت برای نگاه کردن به تسمه کولر ماشین مشتری، مسبب یک غفلت و بعد حادثه شود.

رحمت باتری ساز مشغول تعمیر پراید بود که راننده مزدا هم بعد از مدت طولانی به دلیل نیاز به خودرو به آنجا آمد. راننده مزدا بالای سر خودروی خود حاضر شده و با دیدن اینکه رحمت تعمیر کار چقدر سرش شلوغ است، برای پیش بردن کار، سرخود اقدام به تمیزکاری محل دینام می‌کند.

راننده مزدا بی خبر از اینکه رحمت کار تعمیر ماشین او را استارت زده بود و مایعاتی برای تمییز کاری در ماشین ریخته بود اما نیمه کاره رها کرده بود، شروع به تمیز کاری ماشین می کند که همین بی احتیاطی او ، باعث آتش سوزی گسترده ای در تعمیرگاه می شود.

بنابر اظهارات شاهدین به دنبال این اقدام مایعی شیری رنگ از پشت وانت به ارتفاع یک دو متر به هوا برخاسته و تا شعاع ۵ متر به زیر خودروهای موجود در محوطه سرازیر می‌شود اما وقوع این اتفاق حتی برای کارمندان آن تعمیرگاه عادی جلوه داده و بسیاری از آن‌ها تصور می‌کنند که مخزن شیر خوراکی (پشت وانت و جنب مخزن گاز) ترکیده است.

اما لحظاتی بعد با نشت گاز از خودروی مزدا با وجودی که بوی بد ماده مرکاپتان موجود در گاز LPG نیز در هوا پخش شده بود، راننده خودروی پراید که مشکلش هم تا آن زمان حل شده بود بدون اطلاع از وضعیت خاص پیش آمده سوار خودروی خود می‌شود که حرکت کند و بنا به ادعای این فرد هنوز استارت نخورده و سوئیچ چرخانده نشده ناگهان انفجار و آتش سوزی بزرگی در تعمیرگاه رخ می‌دهد.

ساعت ۱۵ و ربع بود که آدرس تعمیرگاه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. اما حضور به موقع نیروهای اطفاء هم به دلیل شدت حادثه کاری را از پیش نبرد و در نهایت ۲ انسان و ۴ خوردو در این حادثه خسارت بالایی دیدند.

بررسی کارشناسان برای تشخیص علت وقوع حادثه/ چه کسی مقصر است؟

از آنجایی که هیچگونه آثار دودزدگی و سوختگی در قسمت جلوی وانت مزدا در قسمت‌های برقی خودرو رویت نشد و سر باتری طبق نظر کارشناسان حتی در زمان وقوع انفجار جدا بوده، احتمال هرگونه اتصال برقی خودروی وانت مزدا منفی گزارش شد. با این حال کارشناسان علت وقوع این حادثه و تعیین مقصررا اینطور اعلام کردند «با توجه به اینکه انفجار و آتش سوزی نتیجه سه عامل اکسیژن هوا، منبع سوخت و عامل جرقه زن است با عنایت به اینکه در حادثه دو انفجار با تفاوت زمانی ثبت شده انفجار اول حاصل تراکمی ناشی از پارگی مخزن و نشت گاز مایع از کپسول گاز LPG است و دومین انفجار هم که با آتش سوزی همراه بوده به دلیل موثر اقدام راننده پراید معطوف و مربوط می‌شود»

در نهایت طبق بررسی و نظر مشورتی دادگاه رسیدگی کننده در خصوص تاثیر افراد در وقوع ماجرا گزارشی با این شرایط صادر شده که مالک وانت به دلیل استفاده از سیستم سوخت LPG در خودرو که موضوع مجوزداری در امر معاینه فنی قلمداد نمی‌شود، تا میزان ۵۰ درصد و آقای باتری‌ساز که خودش هم در این حادثه جراحت دیده به دلیل پذیرش خودروی با سیستم سوخت فاقد مجوز جهت تعمیر به میزان ۲۵ درصد در وقوع حادثه مذکور مقصر شناخته می‌شوند.

اما آنچه امروز گرفتاری پیش‌آورده و بابت آن یک تعمیرکار که تا دیروز خرج خانواده خود و مقدمات روزی دو کارگر همراهش را با کار روی ماشین مردم تهیه می‌کرده موضوع پرداخت خسارت ۱۳۱ میلیون تومانی به خودروهایی است که صاحبان‌‎شان به امید رفع نقص اسباب کار و زندگی خود را به دست رحمت تعمیرکار سپرده بودند.

هرچند به همت ستاد دیه و با فروش بسیاری از لوازم کاری آقا رحمت مبلغ بدهی به ۵۹میلیون تقلیل پیدا کرد، اما بابت الباقی محکوم‌ٌبه وی که سرپرست خانوار بوده و صاحب دو دختر است، در زندان به سر می برد.

تعیین تقصیر مجزا برای مسئول نمایندگی خودروهای دوگانه سوز

یکی از نکات قابل توجه در این پرونده که این روزها روی میز کارشناسان ستاد دیه کشور قرار دارد موضوع تعیین تقصیر مجزایی برای مسئول نمایندگی خودروهای دو گانه سوز است که فاقد مجوزهای لازم در جهت نصب سیستم گاز LPG بر روی خودروها فعالیت داشته و امروز بابت همین تخلف تا میزان ۲۵ درصد وقوع این حادثه موثر شناخته شده است.

خیرینی که تمایل به آزادی این زندانی نیازمند دارند، می‌توانند کمک‌های نقدی خود را با ورود به درگاه اینترنتی https://idpay.ir/setad-diyeh و تحریر تیتر این خبر در قسمت توضیحات، مبلغ مد نظر خود را به حساب ستاد دیه کشور واریز کرده و در ثواب این کار نیک شریک باشند.

همچنین خیرین می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های ستاد دیه کشور به‌ قرار ۷۴/۷۴ بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، ۷۷۷۷ بانک تجارت شعبه مرکزی، ۸۸۸۸ بانک صادرات شعبه مرکزی یا ۵۵۵۵۵ بانک ملی واریز کرده و برای اختصاص مبلغ پرداختی جهت آزادی فرد یادشده فیش‌ پرداختی را با تحریر موضوع کمک انجام‌شده به شماره ۸۸۹۱۶۰۱۱ دورنگار کنند.

روابط عمومی ستاد دیه کشور با تلفن تماس ۱۵ ــ ۸۸۹۱۶۰۱۲ پاسخگوی سئوالات شما در این زمینه خواهد بود.