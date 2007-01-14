سنیوره و ملک عبدالله درباره تحولات لبنان رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه،"عبدالله بن عبدالعزیز" روزگذشته "فواد سنیوره" را بعد از ورودش به ریاض به حضورپذیرفت.

اوضاع لبنان و تلاش های صورت گرفته برای حل بحران این کشور و همچنین بررسی آمادگی های لازم برای برگزاری کنفرانس بین المللی حمایت از لبنان (پاریس -3) از محورهای مذکرات سنیوره و ملک عبدالله اعلام شده است.

"سنیوره" روزگذشته درچارچوب سفر دوره ای خود به کشورهای عربی از مصر وارد عربستان شد.

وی درمصر اعلام کرد: طرح اتحادیه عرب درحال حاضرتنها راه حل برای حل بحران لبنان است.

نخست وزیرلبنان افزود: "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب آماده است تا برای بررسی این طرح و پیگیری تلاش های انجام شده دراین زمینه به لبنان سفر کند.

"سعود الفیصل" وزیرامورخارجه عربستان نیز روزگذشته درباره این طرح اتحادیه عرب گفت: به جریان انداختن این طرح منوط به موافقت گروه های لبنانی با پیشنهادهای اتحادیه عرب است.

وی درعین حال برحمایت از تلاش های "عمرو موسی" تاکید کرد.