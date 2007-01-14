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۲۴ دی ۱۳۸۵، ۹:۴۹

سنیوره و ملک عبدالله درباره تحولات لبنان رایزنی کردند

نخست وزیر لبنان در ادامه سفر دوره ای خود به کشورهای عربی با شاه عربستان درباره تحولات کشورش بحث و تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه،"عبدالله بن عبدالعزیز" روزگذشته "فواد سنیوره" را بعد از ورودش به ریاض به حضورپذیرفت.

 اوضاع لبنان و تلاش های صورت گرفته برای حل بحران این کشور و همچنین بررسی آمادگی های لازم برای برگزاری کنفرانس بین المللی حمایت از لبنان (پاریس -3) از محورهای مذکرات سنیوره و ملک عبدالله اعلام شده است.

"سنیوره" روزگذشته درچارچوب سفر دوره ای خود به کشورهای عربی از مصر وارد عربستان شد.

وی درمصر اعلام کرد: طرح اتحادیه عرب درحال حاضرتنها راه حل برای حل بحران لبنان است.

نخست وزیرلبنان افزود: "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب آماده است تا برای بررسی این طرح و پیگیری تلاش های انجام شده دراین زمینه به لبنان سفر کند.

"سعود الفیصل" وزیرامورخارجه عربستان نیز روزگذشته درباره این طرح اتحادیه عرب گفت: به جریان انداختن این طرح منوط به موافقت گروه های لبنانی با پیشنهادهای اتحادیه عرب است.

وی درعین حال برحمایت از تلاش های "عمرو موسی" تاکید کرد.

کد مطلب 434150

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